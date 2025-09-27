Logo

BMW повлачи скоро 14.000 возила због једног проблема

Извор:

Танјуг

27.09.2025

18:21

Коментари:

0
Фото: Pexels

Њемачки произвођач аутомобила BMW опозвао је скоро 14.000 возила у Холандији због проблема са стартером, који потенцијално може да изазове пожар на аутомобилу.

Портпарол њемачког произвођача аутомобила рекао је да се проблем односи на возила произведена између септембра 2015. и септембра 2021. године, пренио је НЛ Тимес.

Париз

Занимљивости

Ово су најпосјећенији градови у свијету

Квар би потенцијално могао довести до пожара, као посљедица евентуалног прегријавања и кратких спојева.

Стога BMW препоручује власницима да држе своје аутомобиле паркиране напољу док стартер не буде поправљен.

Исти проблем јавља се и у другим земљама, па ће око 1,2 милиона аутомобила бити опозвано широм свијета.

Портпарол је објаснио и да вода може ући у поменути дио аутомобила, што повремено може спријечити покретање возила.

Њемачка компанија за сада није пријавила никакве инциденте у вези са наведеним проблемом.

Власници BMW возила, која су обухваћена опозивом, добиће поруку од свог продавца аутомобила.

zoran milanovic tanjug

Регион

Зоран Милановић има само једну жељу за златну рибицу

Поред тога, купци могу провјерити да ли је њихов аутомобил дио опозива уношењем идентификационог броја возила (ВИН) на званичној страници за опозив BMW .

Закључно са 15. септембром 2025. године, у Холандији регистровано око 205.000 путничких аутомобила марке BMW , што чини око 5,6 одсто свих регистрованих путничких возила у тој земљи.

Таг:

BMW

Коментари (0)
