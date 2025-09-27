Земљотрес погодио Србију, огласио се Завод

Извор:
Агенције
27.09.2025
18:13
Земљотрес магнитуде два степена по Рихтеровој скали погодио је данас Србију, јавља Републички сеизмолошки завод.
Потрес је регистрован у 12:07 часова данас код Бора.
Епицентар је забиљежен на координатама 44,13 степени сјеверне географске ширине и 22,16 степени источне географске дужине.
Потрес је регистрован на дубини од око пет километара.
Потреси ове снаге припадају групи земљотреса слабијих интензитета, али је могуће осјетити потресе уколико се нађете близу епицентра, нарочито на вишим спратовима у зградама.
