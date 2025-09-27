Logo

Земљотрес погодио Србију, огласио се Завод

Извор:

Агенције

27.09.2025

18:13

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде два степена по Рихтеровој скали погодио је данас Србију, јавља Републички сеизмолошки завод.

Потрес је регистрован у 12:07 часова данас код Бора.

Епицентар је забиљежен на координатама 44,13 степени сјеверне географске ширине и 22,16 степени источне географске дужине.

Потрес је регистрован на дубини од око пет километара.

Потреси ове снаге припадају групи земљотреса слабијих интензитета, али је могуће осјетити потресе уколико се нађете близу епицентра, нарочито на вишим спратовима у зградама.

Земљотрес

потрес

Србија

