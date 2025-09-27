Logo

Вучић: Србија добро мјесто за сусрет Трампа и Путина

Извор:

Агенције

27.09.2025

08:23

Александар Вучић
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да је Србија добро мјесто за сусрет предсједника САД и Русије Доналда Трампа и Владимира Путина, јер је, са једне стране, "Трамп најпопуларнији у Србији, док са друге стране Срби, као словенски народ, имају добре односе и са Русијом и Украјином".

Вучић је у интервјуу за Њузмакс, на питање да ли и даље стоји позив да Србија буде домаћин састанка Трампа и Путина и да ли мисли да ће се то догодити, рекао да је први пут званично тај позив понудио из Уједињених нација.

"Постоје земље које су понудиле своје гостопримство од тренутка када је избио сукоб у Украјини. Ја сам по први пут то учинио званично овдје, у Уједињеним нацијама. Јер је Србија земља гдје је предсједник Трамп најпопуларнији, ми као Словени имамо братске односе и са Русијом и са Украјином, тако да мислимо да је то врло добро мјесто и познати смо као нација по свом гостопримству", истакао је Вучић.

Указао је да је важно да се увијек слуша друга стана и да је то прво правило демократије.

Мексико-270925

Свијет

Потпуни хаос у Мексику: Више од 2 милиона људи остало без струје

Вучић је подсјетио да је и прије него што је Трамп изабран за предсједника САД био за њега.

"Говорио сам прије него што је изабран у вашем студију да сам итекако за његов избор, за разлику од других који су били на другој страни, а сада му ласкају по читавом свијету. Ја сам то заиста мислио и могли сте то осјетити, јер се осјећања људи могу видјети. То је искрено осјећање српског народа", рекао је Вучић.

Александар Вучић

Доналд Трамп

Владимир Путин

