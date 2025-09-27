Вучић: Србија добро мјесто за сусрет Трампа и Путина

Извор:
27.09.2025
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да је Србија добро мјесто за сусрет предсједника САД и Русије Доналда Трампа и Владимира Путина, јер је, са једне стране, "Трамп најпопуларнији у Србији, док са друге стране Срби, као словенски народ, имају добре односе и са Русијом и Украјином".
Вучић је у интервјуу за Њузмакс, на питање да ли и даље стоји позив да Србија буде домаћин састанка Трампа и Путина и да ли мисли да ће се то догодити, рекао да је први пут званично тај позив понудио из Уједињених нација.
"Постоје земље које су понудиле своје гостопримство од тренутка када је избио сукоб у Украјини. Ја сам по први пут то учинио званично овдје, у Уједињеним нацијама. Јер је Србија земља гдје је предсједник Трамп најпопуларнији, ми као Словени имамо братске односе и са Русијом и са Украјином, тако да мислимо да је то врло добро мјесто и познати смо као нација по свом гостопримству", истакао је Вучић.
Указао је да је важно да се увијек слуша друга стана и да је то прво правило демократије.
Вучић је подсјетио да је и прије него што је Трамп изабран за предсједника САД био за њега.
"Говорио сам прије него што је изабран у вашем студију да сам итекако за његов избор, за разлику од других који су били на другој страни, а сада му ласкају по читавом свијету. Ја сам то заиста мислио и могли сте то осјетити, јер се осјећања људи могу видјети. То је искрено осјећање српског народа", рекао је Вучић.
