Данас славимо јесењи Крстовдан: Обавезно испоштујте ове обичаје

27.09.2025

07:52

Српска православна црква и вјерници данас, славе јесењи Крстовдан, велики празник познат и као Воздвижење Часног крста.

Овај празник обиљежава се у знак сјећања на два изузетно важна догађаја: дан када је на Голготи пронађен и ископан Часни крст, као и дан када је из Персије враћен назад у Јерусалим. Крстовдан се иначе слави двапут у току године, 18. јануара и данас, 27. септембра.

За људе рођене на овај дан вјерује се да на својим плећима носе сјенку Часног крста и да су због тога пред Богом посебно одговорни за своје поступке.

Јесењи Крстовдан је дан строгог поста. Према старом обичају, на овај дан се цијели дан једе само грожђе и хљеб. Раније су се људи изузетно строго држали поста, поштујући тако успомену на дан ископавања и повратка Часног Крста.

Крстовдан је богат народним обичајима и вјеровањима, од којих су нека и даље жива.

Заштита стоке: Стари је обичај да се стока премазује катраном у знаку крста како би се заштитила од болести.

Змије одлазе на починак: У народу се вјерује да се на Крстовдан змије повлаче на зимски починак и да их од тог дана више нема.

Садња воћака: Вјерује се да на данашњи дан треба ископати рупе за сађење воћака, како би им се гране што више разгранале.

Исплата пољака: У многим селима данас се исплаћују пољаци, чувари поља који су од Ђурђевдана чували усјеве, тјерали птице и наплаћивали глобе за штету на туђим њивама.

Освештавање босиљка: Посебан обичај везан је за босиљак. Бере се и посвећује, а у околини Лесковца је освештаван у цркви (заједно са грожђем, житом и јабукама), а потом се чувао код иконе и служио за разна исцјељења.

Вашари: У неким крајевима, попут Горње Пчиње, одржавају се велики вашари. Највећи је онај у Радовници, гдје се рано ујутру купује и продаје стока, а од поднева се људи окупљају ради провода и дружења.

Крстовдан је важан и за предсказивање времена и долазеће зиме.

Зима: Ако је на Крстовдан облачно, зима ће бити богата снијегом, а ако је ведар, биће сувомразице. Тиха киша на овај дан предсказује благу зиму, док суво време најављује сушну наредну годину.

На крају, стари обичај који се везује за ноћ уочи овог празника нуди и трачак наде: вјерује се да се у поноћ испуњава свака жеља. Треба погледати у небо, јасно и прецизно замислити жељу, изговорити је гласно, а ако је "мила Богу", вјерује се да ће бити испуњена.

(Телеграф.рс)

