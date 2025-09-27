Тајне народне медицине: Вода с овим воћем чисти јетру и побољшава пробаву

27.09.2025
Иако данас имамо све предности модерне медицине, не требамо заборавити мудрости народних лијекова на које су се наши преци ослањали хиљадама година.
У нашој народној медицини постоје различити напици који позитивно дјелују на организам.
Једно од најпознатијих пића је вода с грожђицама коју су наше баке користиле за чишћење јетре. Напитак од грожђица може вам брзо прећи у навику јер ћете већ за неколико дана примијетити промјене на тијелу.
Овај напитак наводно помаже у избацивању штетних материја из организма те чисти јетру, побољшава пробаву, смањује желучану киселину, убрзава мршављење и даје енергију. Потребно вам је 400 ml воде и 150 грама грожђица. По могућности бирајте тамније грожђице јер су природне.
У кључалу воду додајте грожђице које сте добро опрали. Кувајте 20 минута. Проциједите и попијте. Можете јести грожђице. Ако желите јачи учинак, оставите грожђице у води преко ноћи. Ујутро воду проциједите и загријте прије испијања.
Овај напитак се пије једном мјесечно 4 дана. Лијек се пије одједном, увијек на празан желудац барем пола сата прије доручка.
Грожђице помажу у апсорпцији различитих храњивих материја у организму, укључујући витамине и минерале те тако побољшавају наш имунолошки систем.
Такође су веома богате влакнима и тако помажу у чишћењу пробавног тракта. Чисте токсине и друге отпадне материје из гастроинтестиналног тракта и тако одржавају његово здравље.
Пуне су калцијума који помаже у јачању зуба и костију, а садрже и бор који помаже при апсорпцији калцијума и стварању коштане масе, што је изузетно корисно у превенцији коштаних обољења попут остеопорозе.
(story.hr)
