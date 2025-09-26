Logo

Ко је Небојша Павковић којег је Хаг пријевремено пустио на слободу

Извор:

Мондо.рс

26.09.2025

21:40

Коментари:

0
Генерал Небојша Павковић
Фото: Screenshot / YouTube

Генерал Небојша Павковић излази пријевремено на слободу због јако лошег здравственог стања.

Одлуку је донио Механизам у Хагу, а потврдио је ову вијест и предсједник Србије Александар Вучић који је рекао да Србија убрзано ради на његовом повратку кући.

Адвокат Александар Алексић је рекао раније у току августа, тачније средином мјесеца, да је поднио захтјев Међународном механизму за кривичне судове у Хагу за хитно превремено ослобађање некадашњег команданта Треће армије Војске Југославије.

Предсједник Србије је открио да је његово здравствено стање изузетно лоше.

"Генерал Павковић је пуштен превремено због ужасног тешког здравственог стања. Он се налази у изразито лошем стању, сад иде наш анекс механизму. Послаће се одмах и када добијемо одговор, отићи ћемо по генерала Павковића. Да угледа сунце слободне Србије за коју се толико јуначки борио 1999. године. Не знам и нисам љекар, желим му дуг живот, боље здравље али сам срећан што је дочекао дан да слободно небо своје земље гледа баш са слободног тла своје Србије", рекао је Вучић.

Ко је Небојша Павковић?

Генерал Павковић је био командант Треће армије током рата 1999. године. Осуђен је 10 година касније, 2009, на 22 године затвора на основу оптужнице за злочине против човјечности и кршење закона и обичаја ратовања током сукоба на Косову и Метохији.

Оптужница је отпечаћена у октобру 2003. године. Он се двије године касније, 2005, сам предао Трибуналу у Хагу.

У периоду од 2000. до 2002. године обављао је дужност начелника Генералштаба Војске Југославије. Једно вријеме се бавио и политиком када је основао странку Народни блок и био је кандидат на предсједничким изборима у Србији 2002. године, пише "Мондо".

