Logo

Још једна незгода на бх. путевима: Аутом се "закуцао" код Амбасаде САД

Извор:

Аваз

26.09.2025

21:20

Коментари:

0
Још једна незгода на бх. путевима: Аутом се "закуцао" код Амбасаде САД
Фото: Printscreen/Youtube/Avaz

Саобраћајна незгода догодила се вечерас на раскрсници код зграде Амбасаде САД у Сарајеву, а о полиција је на терену и подузимана мјере и радње из своје надлежности.

"Била је саобраћајна незгода. Колеге раде службену радњу одузимања једног возила", речено је за Аваз из Оперативног центра МУП-а Кантона Сарајево.

darko lazic instagram

Сцена

Свастика више не може да ћути: Дарко и Каћа су изгледали језиво након удеса

Како наводи сарајевски портал, ријеч је о возилу БМВ X6.

Подијели:

Тагови:

Saobraćajna nezgoda

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Свастика више не може да ћути: Дарко и Каћа су изгледали језиво након удеса

Сцена

Свастика више не може да ћути: Дарко и Каћа су изгледали језиво након удеса

1 ч

0
Виц дана: 20 година брака

Вицеви

Виц дана: 20 година брака

1 ч

0
Уз ове савјете ефикасно се ријешите "пивског" стомака

Савјети

Уз ове савјете ефикасно се ријешите "пивског" стомака

1 ч

0
"Хрватска више не скрива подмукле намјере о одлагању нуклеарног отпада"

Република Српска

"Хрватска више не скрива подмукле намјере о одлагању нуклеарног отпада"

1 ч

0

Више из рубрике

Адел Кабаш, осумњичени за убиство у Сарајеву, ухапшен у Београду по Интерполовој потјерници

Хроника

Погледајте муњевиту акцију у којој је ухапшен осумњичени за убиство у БиХ

2 ч

0
И специјалци реаговали због удеса у бх. граду

Хроника

И специјалци реаговали због удеса у бх. граду

2 ч

0
Адел Кабаш

Хроника

АТВ открива: Ово је мушкарац из БиХ осумњичен за убиство ухапшен у Београду

3 ч

0
policija Srbija

Хроника

Упуцао комшију, па сакрио леш: Убио сам га јер ми је бацао магију и крао кукуруз

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

45

BMW повлачи скоро 14.000 возила у Низоземској

22

40

Малољетник напаствовао дјевојчицу, ево каква казна га очекује

22

39

Цвијановић: Лагумџија је одметник од Устава, он не представља БиХ

22

31

Град у БиХ ученицима даје лијепу новчану помоћ, и то није све

22

21

Ево шта сезона Ваге доноси за сваки знак хороскопа: Ови знакови ће имати среће

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner