Још једна незгода на бх. путевима: Аутом се "закуцао" код Амбасаде САД

Извор:
Аваз
26.09.2025
21:20
Коментари:0
Саобраћајна незгода догодила се вечерас на раскрсници код зграде Амбасаде САД у Сарајеву, а о полиција је на терену и подузимана мјере и радње из своје надлежности.
"Била је саобраћајна незгода. Колеге раде службену радњу одузимања једног возила", речено је за Аваз из Оперативног центра МУП-а Кантона Сарајево.
Сцена
Свастика више не може да ћути: Дарко и Каћа су изгледали језиво након удеса
Како наводи сарајевски портал, ријеч је о возилу БМВ X6.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
45
22
40
22
39
22
31
22
21
Тренутно на програму