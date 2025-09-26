Logo

Уз ове савјете ефикасно се ријешите "пивског" стомака

26.09.2025

Фото: pexels/ Towfiqu barbhuiya

"Пивски" стомак, односно масне наслаге у предјелу стомака, често настају због нездраве исхране, мањка кретања, али и прекомјерне конзумације алкохола.

Осим тога, тијело прво користи алкохол као извор енергије, док се остатак хране претвара у масноћу. Код мушкараца алкохол додатно снижава ниво тестостерона, што додатно погодује дебљању.

Шта можете урадити?

-Промијените прехрану

-Смањите порције и пратите унос калорија

-Једите више воћа, поврћа, цјеловитих житарица и немасних протеина

-Замијените нездраве оброке здравијим варијантама

-Избаците пиво и газиране сокове, пијте воду или незаслађен чај

-Више се крећите

-Вјежбајте барем 30 минута дневно или 150 минута седмично

-Умјесто лифта користите степенице, а паузе искористите за шетњу.

Вријеме потребно да се ријешите стомака зависи од ваших навика и почетне тежине. Здрава брзина мршављења је 1–2 кг седмично. Они с већим вишком могу брже видјети прве резултате.

Ако примијетите болове у стомаку, надутост или промјене у раду цријева, могуће је да проблем није само масноћа. Такви симптоми могу указивати на пробавне сметње, интолеранцију или чак озбиљнија стања тада је обавезно посјетити доктора.

Ријешити се пивског стомака захтијева вријеме и труд, али уз здраву прехрану, физичку активност и избјегавање алкохола, резултати ће сигурно доћи.

(кликс)

debljina

stomak

Савјети

