Хорор у Славонском Броду: Дјечака тукли, пљували, гађали урином док није пао у несвијест

Према наводима који су се проширили друштвеним мрежама, један дјечак је жртва тешког и континуираног злостављања у Лиду у Славонском Броду.
Дјечака, ученика шестог разреда основне школе, група вршњака и неколико средњошколаца првог разреда систематски злостављају психички и физички. Туку га, пљују, понижавају, и наносе му озбиљне повреде.
Дјечака злостављају, пљују по њему, а једном су приликом на њега бацили картон од пице на који су прије тога сви уринирали.
Један од најшокантнијих случајева догодио се када су га натјерали да сједне на вртуљак, који су затим убрзавали електричним тротинетом, све снимајући. Дјечак је изгубио свијест и завршио у болници на ЦТ снимању главе. Само дан раније, био је хоспитализован због снимања прсног коша након што су га претукли.
Према истим наводима, дјечак живи само са баком и дједом. Скупља боце да би им помогао, а они се осјећају немоћно и не знају коме да се обрате за помоћ.
Полиција је потврдила да је пријава примљена и да су подузете све мјере у њиховој надлежности. Случај је прослијеђен надлежном државном тужилаштву, а обавијештен је и Центар за социјални рад.
О свему се огласио и Град Славонски Брод, осудивши сваки облик насиља међу дјецом. Потврдили су да су у контакту са школом коју дјечак похађа и да је школа реаговала у складу с протоколима. Ученик је у школу дошао у понедјељак, 22. септембра, са видљивим повредама. У случај су укључени полиција, социјални рад и школска медицина.
Директорка школе истиче да школа у сарадњи са стручном службом континуирано спроводи активности на осигурању сигурног и подржавајућег школског окружења.
Град Славонски Брод је упутио апел свим грађанима, а посебно родитељима и надлежним институцијама, да заједнички дјелују у спречавању и смањењу насиља међу дјецом и младима.
Тренутно на програму