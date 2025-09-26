Logo

Хорор у Славонском Броду: Дјечака тукли, пљували, гађали урином док није пао у несвијест

Извор:

Дневник.хр

26.09.2025

20:53

Коментари:

0
Насиље над дјецом, вршњачко насиље
Фото: Unsplash

Према наводима који су се проширили друштвеним мрежама, један дјечак је жртва тешког и континуираног злостављања у Лиду у Славонском Броду.

Дјечака, ученика шестог разреда основне школе, група вршњака и неколико средњошколаца првог разреда систематски злостављају психички и физички. Туку га, пљују, понижавају, и наносе му озбиљне повреде.

Дјечака злостављају, пљују по њему, а једном су приликом на њега бацили картон од пице на који су прије тога сви уринирали.

Један од најшокантнијих случајева догодио се када су га натјерали да сједне на вртуљак, који су затим убрзавали електричним тротинетом, све снимајући. Дјечак је изгубио свијест и завршио у болници на ЦТ снимању главе. Само дан раније, био је хоспитализован због снимања прсног коша након што су га претукли.

Конгрес кардиолога у Телсићу

Друштво

Отворен Конгрес Кардиолога - Шеранић: Циљ - стандардизација кардиолошке праксе

Према истим наводима, дјечак живи само са баком и дједом. Скупља боце да би им помогао, а они се осјећају немоћно и не знају коме да се обрате за помоћ.

Полиција је потврдила да је пријава примљена и да су подузете све мјере у њиховој надлежности. Случај је прослијеђен надлежном државном тужилаштву, а обавијештен је и Центар за социјални рад.

О свему се огласио и Град Славонски Брод, осудивши сваки облик насиља међу дјецом. Потврдили су да су у контакту са школом коју дјечак похађа и да је школа реаговала у складу с протоколима. Ученик је у школу дошао у понедјељак, 22. септембра, са видљивим повредама. У случај су укључени полиција, социјални рад и школска медицина.

Директорка школе истиче да школа у сарадњи са стручном службом континуирано спроводи активности на осигурању сигурног и подржавајућег школског окружења.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Европа никада није била ближе трећем свјетском рату

Град Славонски Брод је упутио апел свим грађанима, а посебно родитељима и надлежним институцијама, да заједнички дјелују у спречавању и смањењу насиља међу дјецом и младима.

(Дневник.хр)

Подијели:

Тагови:

вршњачко насиље

Slavonski Brod

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Конгрес кардиолога у Телсићу

Друштво

Отворен Конгрес Кардиолога - Шеранић: Циљ - стандардизација кардиолошке праксе

18 мин

0
"Борац кадет куп": Бањалучани стартовали побједом

Кошарка

"Борац кадет куп": Бањалучани стартовали побједом

22 мин

0
Адел Кабаш, осумњичени за убиство у Сарајеву, ухапшен у Београду по Интерполовој потјерници

Хроника

Погледајте муњевиту акцију у којој је ухапшен осумњичени за убиство у БиХ

24 мин

0

Више из рубрике

Цијене чварака на пијацама избезумиле Хрвате

Регион

Цијене чварака на пијацама избезумиле Хрвате

2 ч

0
Хрватска: Посланици гласали против признања палестинске државе

Регион

Хрватска: Посланици гласали против признања палестинске државе

6 ч

1
УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК "Airsoft" пушком заустављао возаче, један га је прегазио

Регион

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК "Airsoft" пушком заустављао возаче, један га је прегазио

7 ч

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Регион

Потресна исповијест жене из Црне Горе коју је отац на силу удао са 14 година

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

06

Виц дана: 20 година брака

21

04

Уз ове савјете ефикасно се ријешите "пивског" стомака

21

03

"Хрватска више не скрива подмукле намјере о одлагању нуклеарног отпада"

20

53

Хорор у Славонском Броду: Дјечака тукли, пљували, гађали урином док није пао у несвијест

20

49

Отворен Конгрес Кардиолога - Шеранић: Циљ - стандардизација кардиолошке праксе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner