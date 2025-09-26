Потресна исповијест жене из Црне Горе коју је отац на силу удао са 14 година

26.09.2025
09:52
Договорени дјечји бракови у Црној Гори и даље су реалност упркос законској забрани.
Прича деветнаестогодишње Ромкиње Јасмине, чије је дјетињство обиљежено насиљем, бјекствима и “пробом за брак”, доказ су да у одређеним крајевима обичаји и даље имају већу снагу од закона.
''Дао је око двије хиљаде евра за мене, нисам сигурна. Послије сам отишла код њега, као на пробу за брак'', ријечи су којима своју исповијест започиње деветнаестогодишња Ромкиња из Црне Горе. Њен брак био је договорен када је имала само четрнаест година.
''Онда када је требало тек да упише средњу школу. Живјела сам са оцем и бабом, сестрама, браћом. Живот је био мучење. Свашта сам радила, просила, служила их, а тукли су ме'', присјећа се млада дјевојка из Црне Горе.
Често је бјежала од куће, али је једног дана стигла “понуда” за брак.
''Договор је пао између њеног оца и оца младића десет година старијег од ње. Договорили су да пробамо. Ако све буде како треба удаћу се, а ако не, вратиће ме. Тако је и било. Нисам се уклопила и вратили су ме. Не знам да ли су паре враћене'', испричала је она, преноси Блиц жена.
Педагошкиња из средње школе свједочи да је ова дјевојка била изузетно нестабилна због свега што је преживљавала.
''Једном смо дуго разговарале, примјетила сам да гледа кроз мене. Недуго након што је изашла, обавијестили су ме да је у тоалету себи ошишала косу'', испричала је.
Додаје да је све то посљедица туђих одлука.
“Неко располаже тиме коме ће вас дати. Као ствар”.
Иако се у школама организују радионице о правима и здрављу, оне тешко допиру до дјевојчица у сличној ситуацији.
''Оне су махом стидљиве. Затворене. Учимо их о њиховим правима, али су у стварности та права погажена'', истакла је.
Према подацима УНИЦЕФ и МОНСТАТ из 2018. године, 28,1% дјевојчица и 16,5% младића ромске и египћанске националности између 15 и 19 година у Црној Гори већ су били у браку или ванбрачној заједници.
Фана Делија, извршна координаторка Центра за ромске иницијативе, упозорава да је стварност поразна.
“Готово сваког мјесеца имамо дјецу која заснивају брак прије пунољетства”.
Само у првој половини прошле године склопљено је 11 уговорених бракова у Никшићу, Подгорици, Беранама и Тивту. Најмлађа дјевојчица имала је 12 година.
''Отац одлучује о свему. Ако дјевојчица није невина или не испуњава договорена очекивања, враћају је породици и враћа се новац. Заједница и даље уговорени брак види као дио својих обичаја'', додаје Делија.
Случајеви попут Јасмине нису усамљени. Тридесетогодишња С.С. из Подгорице ушла је у брак са 16 година, након што су њени родитељи “узели нешто мало новца” и послали је на Косово.
''Тукао ме је, није ми дозвољавао да пијем воду из бунара. Једном је покушао и да ме баци у бунар док сам била трудна'', свједочи она.
У седмом мјесецу трудноће брутално ју је претукао јер је жељела да оде на свадбу.
''Узео је столицу и ударио ме по леђима. Пала сам и нисам знала за себе'', испричала је дјевојка своју тешку судбину за горе поменути портал.
Случајеви попут њеног ријетко улазе у званичне регистре. Жртве насиља, под притиском да врате новац добијен за брак, најчешће ћуте.
По закону, брак је могућ тек након 18. године, али суд може одобрити и са 16. година. Кривични законик предвиђа затвор од три мјесеца до пет година за принуду на брак.
Институционална заштита готово да не постоји. Не постоји склониште за жртве дјечјег уговореног брака, ни програми реинтеграције. Дјевојчице се враћају у насиље. Порука државе је да обичај има већу снагу од закона – истиче даље извршна координаторка Центра за ромске иницијативе.
За три године покренуто је свега 11 поступака пред тужилаштвом, а исходи нису познати. Европска комисија у извјештају из 2024. године наводи забринутост због високог нивоа дискриминације Рома и праксе договорених дјечјих бракова.
