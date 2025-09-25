Потресна исповијест дјевојке (19) из Црне Горе: ''Оцу је дао 2.000 евра за мене и отишла сам на 'пробни брак''

25.09.2025
Дао је око двије хиљаде евра за мене, нисам сигурна. Послије сам отишла код њега, као на пробу за брак.
Овако своју причу почиње Јасмина (право име познато редакцији РСЕ), деветнаестогодишња Ромкиња из Црне Горе, чији је брак је био договорен када је имала свега 14 година.
Била је тек на почетку средње школе.
“Живјела сам с оцем и бабом, сестрама, браћом. Живот је био мучење. Свашта сам радила, просила, служила их, а тукли су ме”, пише РСЕ.
Каже да је често бјежала од куће. А онда је дошла “понуда” за брак.
“Мој и отац тог момка, чини ми се десет година да је био старији, договорили су да пробамо. Ако све буде како треба удаћу се, а ако не, вратиће ме. Тако је и било. Нисам се уклопила и вратили су ме. Не знам да ли су паре враћене”.
У црногорском закону брак с малољетним особама је забрањен, али уговорени дјечији бракови и даље су присутни у ромским заједницама, најчешће мимо институција и без посљедица за одговорне.
Педагог из средње школе коју је Јасмина похађала каже за РСЕ да је Јасмина била изузетно нестабилна због свега кроз шта је пролазила.
“Једном смо дуго разговарале, примјетила сам да гледа кроз мене. Недуго након што је изашла обавијестили су ме да је у тоалету себи ошишала косу”.
То је, додаје, посљедица резултата туђих одлука о њиховом животу.
“Неко располаже тиме коме ће вас дати. Као ствар.”
Педагог, која је инсистирала на анонимности како се не би открио ни Јасминин прави идентитет, каже да је покушавала да је задржи у школи.
Додаје да се радионице о правима, сексуалном образовању и репродуктивном здрављу често организују у средњим школама али су немоћне да допру до ученица у сличној ситуацији.
“Оне су махом стидљиве. Затворене. Учимо их о њиховим правима, али су у стварности та права погажена”.
Јасминина прича није усамљена. У ромским и египћанским заједницама, уговорени бракови су честа појава.
Црногорско законодавство забрањује брак са малољетним особама.
Ипак, у пракси они су ван контроле и домашаја институција. Спроводе се без формалне процедуре што их чини готово невидљивим за систем.
Према подацима УНИЦЕФ-а и Управе за статистику Црне Горе МОНСТАТ-а из 2018. године, 28,1 одсто дјевојчица и 16,5 одсто младића ромске и египћанске националности између 15 и 19 година већ су били у браку или ванбрачној заједници.
Фана Делија, извршна координаторка невладине организације Центар за ромске иницијативе, која се више од деценију бави сузбијањем дјечјих бракова, упозорава да је стварност у Црној Гори поразна.
“Готово сваког мјесеца имамо дјецу која заснивају брак прије пунољетства”.
У изјави за Радио Слободну Европу наводи да је само у првој половини прошле године склопљено 11 дјечјих уговорених бракова у Никшићу, Подгорици, Беранама и Тивту међу припадницима ромско-египћанске заједнице.
Најмлађе жртве биле су дванаестогодишња дјевојчица и тринаестогодишњи дјечак из Тивта и Подгорице, док је најстарија дјевојчица имала 16 година.
“Отприлике сваке године идентификујемо и пријавимо надлежним институцијама између 10 и 18 случајева уговорених бракова. Ријетко се дешава да су младожење малољетни”, истиче Делија.
Према њеним ријечима, организација је у једном двогодишњем периоду успјела да спријечи чак 49 таквих бракова.
Упркос законима, многи случајеви не добију судски епилог.
Делија објашњава да се структура договарања бракова у овој заједници промијенила.
Традиционално “старо вијеће”, група старијих и утицајних мушкараца које је доносило одлуке о важним породичним питањима, укључујући и склапање бракова више не постоји у тој форми.
“Данас одлуке доносе чланови уже и шире породице, кумови, пријатељи младожење и младе”, појашњава Делија.
У пракси, то и даље значи да се преговара о условима брака, одређује откупнина за младу и одлучује да ли ће брак бити склопљен или раскинут, без икаквог учешћа саме дјевојчице.
“Отац одлучује о свему. Ако дјевојчица није невина или не испуњава договорена очекивања, враћају је породици и враћа се новац. Заједница и даље уговорени брак види као дио својих обичаја”.
Тридесетогодишња С.С. из Подгорице, Ромкиња чија се прича налази у публикацији Центра за ромске иницијативе, у брак је ушла са 16 година. Каже да су њени родитељи “узели нешто мало новца” и послали је на Косово.
“Тамо сам живјела са супруговом породицом. Тукао ме је, није ми дозвољавао да се дотјерујем, да пијем воду из бунара, како ме комшије не би гледале. Једном ме покушао и бацити у бунар кад сам била трудна.”
У седмом мјесецу трудноће, након што је изразила жељу да иде на свадбу која је била у Црној Гори, брутално је претукао.
“Узео је столицу и ударио ме по леђима. Пала сам и нисам знала за себе”.
Побјегла је тек након година насиља.
Случајеви попут Јасмининог и С.С. из публикације, ријетко улазе у званичне регистре, а жртве, због притиска да породици врате новац добијен при уговору, најчешће не пријављују насиље.
“Већ након двоје, троје дјеце, ријетко се одлучују да напусте породицу. Зависе од мушких чланова, немају образовање, немају посао, немају излаз, немају могућност запослења”, указује Фана Делија.
Наглашава да упозорења међународних тијела попут УНИЦЕФ-а, Европске комисије и специјалног извјестиоца УН-а, који су у више наврата указивали на потребу сузбијања оваквих стереотипа, још нису резултирала ефикасним системским одговором.
Према црногорском законодавству, брак је дозвољен тек након навршене 18. године.
Породични закон оставља могућност да суд, изузетно, одобри склапање брака лицима старијим од 16 година, ако постоје оправдани разлози.
Кривични законик Црне Горе не препознаје посебно дјело уговореног дјечјег брака, али предвиђа казне за оне који силом, пријетњом или обманом принуде друго лице на брак.
Предвиђена казна је од три мјесеца до три године. У случају малољетника од шест мјесеци до пет година затвора.
