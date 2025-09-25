Пао први снијег у региону

25.09.2025
11:34
Коментари:0
Прве пахуље снијега ове јесени пале су на Кредарици.
Према подацима Агенције за околину, на највишој словеначкој метеоролошкој станици пало је отприлике један центиметар снијега.
Хладан фронт који је ове седмице стигао до Словеније осигурао је први снијег ове јесени.
Како су метеоролози објаснили, због проласка хладног фронта могуће је да ће ових дана на највишим врховима Словеније пасти још снијега, али се за сада неће задржати.
Додају и да снијег у високим предјелима у ово доба године није ништа необично. Кредарица и Канин ове године забиљежили су падавине и почетком мјесеца јула.
