Хитно се повлачи популарна кобасица

25.09.2025
Полутрајна кобасица Јегер, произвођача "Моја Твртка" доо, повлачи се због недекларисаног алергена и млијечних протеина у производу, саопштио је Државни инспекторат Хрватске.
С обзиром на то да производ не обиљежава алерген млијечни протеин, производ може представљати здравствени ризик за потрошаче осјетљиве на њега, док особе које нису алергичне могу наставити да га користе без ограничења – истакли су.
Опозвани Јаегер носи ознаку “употребити до 4. октобра 2025. године”, са бројем лота 80.390, а производи га “Моја Твртка” из Самобора.
Обавјештење се односи искључиво на производ са горе наведеним подацима.
Производ није у складу са Уредбом о утврђивању општих принципа и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбједност хране и успостављању процедура у областима безбједности хране и Уредбом о пружању информација о храни потрошачима, наводи се у саопштењу за јавност, преноси Индекс.
