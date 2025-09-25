Logo

Хитно се повлачи популарна кобасица

Извор:

Индекс

25.09.2025

09:32

Коментари:

0
Хитно се повлачи популарна кобасица
Фото: Pixabay

Полутрајна кобасица Јегер, произвођача "Моја Твртка" доо, повлачи се због недекларисаног алергена и млијечних протеина у производу, саопштио је Државни инспекторат Хрватске.

С обзиром на то да производ не обиљежава алерген млијечни протеин, производ може представљати здравствени ризик за потрошаче осјетљиве на њега, док особе које нису алергичне могу наставити да га користе без ограничења – истакли су.

Опозвани Јаегер носи ознаку “употребити до 4. октобра 2025. године”, са бројем лота 80.390, а производи га “Моја Твртка” из Самобора.

ILU-SKOLA-28082025

Свијет

Школа отпустила куварицу јер је хранила сиромашне ђаке: "Како да гладном дјетету кажем не?"

Обавјештење се односи искључиво на производ са горе наведеним подацима.

Производ није у складу са Уредбом о утврђивању општих принципа и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбједност хране и успостављању процедура у областима безбједности хране и Уредбом о пружању информација о храни потрошачима, наводи се у саопштењу за јавност, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови:

kobasice

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Драма на дубровачком аеродрому: Авион хитно евакуисан

Регион

Драма на дубровачком аеродрому: Авион хитно евакуисан

12 ч

0
Багер

Регион

Уплатио преко 5.000 евра за куповину багера, па остао у шоку кад је отишао да га преузме

14 ч

0
Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

Регион

Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

14 ч

0
Аутомобил улетио у шине на Главној станици у Загребу

Регион

Аутомобил улетио у шине на Главној станици у Загребу

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

08

Касумовићу шест година забрањено да буде градоначелник Зенице

11

06

Крај свим гласинама: Познато да ли Јокић остаје у Денверу

10

56

Ова 3 ''фатална“ одговора на разговору за посао могу вас коштати радног мјеста

10

50

Покретни билборди на улицама Њујорка: Да свијет види у колико тешкој ситуацији живе Срби на КиМ

10

47

Амиџић о буџету: Српски новац се не може трошити без сагласности Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner