Logo

Школа отпустила куварицу јер је хранила сиромашне ђаке: "Како да гладном дјетету кажем не?"

25.09.2025

09:28

Коментари:

0
Школа
Фото: pexels

Прича о Деби Солсман је обишла свијет 2017. године, а недавно је изнова “запалила” друштвене мреже.

Тадашња радница кухиње у основној школи “Denver Place” у Вилмингтону је добила отказ, пошто је, како су навели надлежни, давала бесплатну или додатну храну ђацима који нису имали да плате ручак.

"Лоше вођење евиденције"

Још тада, а и данас, многи сматрају да Деби није прекршила правила, већ их је “прекрила” љубављу, разумијевањем и људскошћу, преноси Huperfresh.

“Када ми дијете каже да је гладно, да ли да слегнем раменима и кажем: ‘Жао ми је, то ти је све за данас?’“, рекла је својевремено за локалне медије.

Управа школског округа тада је навела да је сваки оброк морао бити забиљежен и наплаћен, без изузетка, како налаже национални програм НСЛП. Они нису истакли “злонамјерност”, већ само “лоше вођење евиденције”.

Куварица великог срца

Деби Солсман је признала да је понекад дјеци давала више хране ако би рекли да су и даље гладни. Кад не би имали новца, једноставно им не би наплатила, а повремено би сама платила њихове оброке.

“Како да једном дјетету дам хладан сендвич, док остали једу топао оброк?“, упитала је тада.

Њена прича је обишла свијет, али није била једина. Две године раније, куварица Дела Кари из Колорада такође је отпуштена јер је хранила прваке без пара.

Крајем 2019. године, Бони Кимбол из Њу Хемпшира је изгубила посао јер је ученику дозволила да једе "на вересију".

огњен тадић

Република Српска

Тадић: Подржавају права Палестинаца, а прогоне демократски изабраног предсједника Српске

Бројне породице имају проблем

Ове приче указују на шири проблем - према подацима организације ''Feeding America'' из 2023, једно од шест америчке дјеце се суочава са несигурношћу, када је ријеч о храни.

Иако NSLP сваког дана обезбјеђује оброке за скоро 30 милиона ученика (од којих око 20 милиона добијају бесплатно или по нижој цијени), бројне породице и даље имају проблем, а запослени у школским мензама су растрзани између прописа и реалног живота.

На друштвеним мрежама, посебно платформи X, корисници од недавно поново дијеле причу Деби Солсман, уз коментаре да је “херој”, или да “образовни систем који кажњава хуманост не вриједи ништа”.

Венс - 25092025

Свијет

Потпредсједник САД-а упозорио Русију: То ће бити јако лоше за вас

Симбол борбе за хуманост

Након што је отпуштена, локална заједница је стала уз Деби. Људи су јој нудили посао, а локални бизниси су јавно изражавали подршку. Њен случај је чак искоришћен за покретање петиције за реформу правила о школским дуговањима за оброке.

Неке савезне државе су убрзо и реаговале. Нови Мексико је 2017. усвојио Закон о правима ученика, који гарантује да свако дијете мора добити пун оброк - без обзира на могућност плаћања.

На крају, Деби можда јесте изгубила посао, али је добила нешто много веће - статус симбола борбе за хуманост у образовном систему.

“Да, прекршила сам правила. Али, нисам могла да гледам гладно дијете и кажем му ‘не’”, изјавила је својевремено.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Школа

Отказ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Потпредсједник САД-а упозорио Русију: То ће бити јако лоше за вас

Свијет

Потпредсједник САД-а упозорио Русију: То ће бити јако лоше за вас

1 ч

0
Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ

Република Српска

Амиџић: Циљ пријевремених избора је да се поништи воља српског народа и изазову сукоби у Српској

1 ч

1
Тадић: Подржавају права Палестинаца, а прогоне демократски изабраног предсједника Српске

Република Српска

Тадић: Подржавају права Палестинаца, а прогоне демократски изабраног предсједника Српске

1 ч

0
Не сјећа се тренутка удеса! Дарко Лазић пуштен кући

Сцена

Не сјећа се тренутка удеса! Дарко Лазић пуштен кући

2 ч

0

Више из рубрике

Потпредсједник САД-а упозорио Русију: То ће бити јако лоше за вас

Свијет

Потпредсједник САД-а упозорио Русију: То ће бити јако лоше за вас

1 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Бројни европски лидери желе да ометају мировне напоре у Украјини

2 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Трамп оптужује УН: Трострука саботажа

3 ч

0
Израелски премијер: Неће бити палестинске државе!

Свијет

Израелски премијер: Неће бити палестинске државе!

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

08

Касумовићу шест година забрањено да буде градоначелник Зенице

11

06

Крај свим гласинама: Познато да ли Јокић остаје у Денверу

10

56

Ова 3 ''фатална“ одговора на разговору за посао могу вас коштати радног мјеста

10

50

Покретни билборди на улицама Њујорка: Да свијет види у колико тешкој ситуацији живе Срби на КиМ

10

47

Амиџић о буџету: Српски новац се не може трошити без сагласности Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner