Школа отпустила куварицу јер је хранила сиромашне ђаке: "Како да гладном дјетету кажем не?"

Прича о Деби Солсман је обишла свијет 2017. године, а недавно је изнова “запалила” друштвене мреже.
Тадашња радница кухиње у основној школи “Denver Place” у Вилмингтону је добила отказ, пошто је, како су навели надлежни, давала бесплатну или додатну храну ђацима који нису имали да плате ручак.
Још тада, а и данас, многи сматрају да Деби није прекршила правила, већ их је “прекрила” љубављу, разумијевањем и људскошћу, преноси Huperfresh.
“Када ми дијете каже да је гладно, да ли да слегнем раменима и кажем: ‘Жао ми је, то ти је све за данас?’“, рекла је својевремено за локалне медије.
Управа школског округа тада је навела да је сваки оброк морао бити забиљежен и наплаћен, без изузетка, како налаже национални програм НСЛП. Они нису истакли “злонамјерност”, већ само “лоше вођење евиденције”.
Деби Солсман је признала да је понекад дјеци давала више хране ако би рекли да су и даље гладни. Кад не би имали новца, једноставно им не би наплатила, а повремено би сама платила њихове оброке.
“Како да једном дјетету дам хладан сендвич, док остали једу топао оброк?“, упитала је тада.
Њена прича је обишла свијет, али није била једина. Две године раније, куварица Дела Кари из Колорада такође је отпуштена јер је хранила прваке без пара.
Крајем 2019. године, Бони Кимбол из Њу Хемпшира је изгубила посао јер је ученику дозволила да једе "на вересију".
Ове приче указују на шири проблем - према подацима организације ''Feeding America'' из 2023, једно од шест америчке дјеце се суочава са несигурношћу, када је ријеч о храни.
Иако NSLP сваког дана обезбјеђује оброке за скоро 30 милиона ученика (од којих око 20 милиона добијају бесплатно или по нижој цијени), бројне породице и даље имају проблем, а запослени у школским мензама су растрзани између прописа и реалног живота.
На друштвеним мрежама, посебно платформи X, корисници од недавно поново дијеле причу Деби Солсман, уз коментаре да је “херој”, или да “образовни систем који кажњава хуманост не вриједи ништа”.
Након што је отпуштена, локална заједница је стала уз Деби. Људи су јој нудили посао, а локални бизниси су јавно изражавали подршку. Њен случај је чак искоришћен за покретање петиције за реформу правила о школским дуговањима за оброке.
Неке савезне државе су убрзо и реаговале. Нови Мексико је 2017. усвојио Закон о правима ученика, који гарантује да свако дијете мора добити пун оброк - без обзира на могућност плаћања.
На крају, Деби можда јесте изгубила посао, али је добила нешто много веће - статус симбола борбе за хуманост у образовном систему.
“Да, прекршила сам правила. Али, нисам могла да гледам гладно дијете и кажем му ‘не’”, изјавила је својевремено.
