Потпредсједник САД-а упозорио Русију: То ће бити јако лоше за вас

Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс је напоменуо да су се САД укључиле у преговоре с добром вјером и с Русима и с Украјинцима око завршетка рата, док Москва то и даље одбија.
"Трамп жели да овај рат заврши, и чини све што може да га заустави. Али, гледајте, ако Руси одбију преговарати у доброј вјери, мислим да ће то бити јако, јако лоше за њихову земљу. То је оно што је предсједник јасно дао до знања," поручио је Венс.
Додао је да се не ради о промјени става, већ о "признању стварности на терену" док Вашингтон наставља радити на окончању рата.
"Предсједник је постао врло увјерен да је овај рат лош за Русију. Ја то стално говорим. И предсједник то стално говори. Рат је лош за Русију. Лош је за Украјину. Лош је за Америку. Желимо да убијање престане. То остаје предсједников став," рекао је Венс како преноси Индекс.
Трамп је раније истицао свој добар однос с Путином као кључан фактор који ће помоћи САД-у у посредовању мировног споразума. Међутим, упркос његовим позивима, Русија је одбила прекинути непријатељства, због чега је Трамп све отвореније изражавао фрустрацију.
На заједничкој конференцији за новинаре с британским премијером Киром Стармером 18. септембра, Трамп је изјавио да га је Путин изневјерио.
