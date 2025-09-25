Logo

Израелски премијер: Неће бити палестинске државе!

25.09.2025

07:22

Фото: Танјуг/АП

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху упозорио је да недавно западно признање независне палестинске државе неће "обавезати" Израел да допусти да то постане стварност.

"Срамотна капитулација неких лидера палестинском терору ни на који начин не обавезује Израел. Неће бити палестинске државе", наводи његов кабинет у саопштењу објављеном уочи његовог одласка у Њујорк на Генералну скупштину Уједињених нација.

Очекује се да ће питање палестинске државе и најаве о признању посљедњих дана од земаља, укључујући Уједињено Краљевство, Француску, Канаду и Португал, доминирати Нетанјахуовим састанцима с другим лидерима на маргинама Генералне скупштине УН-а, као и његовим састанком с америчким предсједником Доналдом Трампом у Вашингтону у понедјељак.

Један одговор за који се залажу чланови његове коалиције је да Израел припоји дијелове Западне обале, а посебно долину Јордана.

Трампова администрација је до сада избјегавала заузимање јавног става о потенцијалној израелској анексији Западне обале.

