Састали се Руси и Американци у Њујорку: "Неприхватљиво!"

Шеме које промовишу Кијев и неке европске земље како би продужили украјински сукоб су неприхватљиве, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров на састанку са државним секретарем САД Марком Рубиом на састанку на маргинама 80. Генералне скупштине УН у Њујорку.
У саопштењу руског Министарства спољних послова након састанка наводи се да је Лавров такође нагласио спремност Москве да се придржава линије коју су руски предсједник Владимир Путин и амерички лидер усагласили о Украјини на Аљасци, констатује Министарство.
"Сергеј Лавров је нагласио спремност наше земље да се придржава линије коју су усагласили лидери Русије и Сједињених Држава на Аљасци, укључујући координацију напора са америчком страном ради отклањања главних узрока украјинског сукоба", наводи се у саопштењу руског Министарства, преноси Спутњик.
У саопштењу се додаје да су двије стране потврдиле своје интересовање за проналажење мирног рјешења конфликта.
Такође се наглашава да су Лавров и Рубио на састанку размијенили мишљења о низу билатералних односа, укључујући обнављање друштвено-политичких контаката
Раније синоћ, Стејт департмент је објавио да је на састанку са Лавровом у Њујорку, Рубио позвао Москву да предузме кораке како би се постигло дугорочно рјешење сукоба у Украјини, саопштио је Стејт департмент.
"Амерички државни секретар Марко Рубио је на састанку са руским шефом дипломатије Сергејем Лавровом поновио позив предсједника САД Доналда Трампа за окончање сукоба у Украјини и позвао Русију да предузме кораке како би се постигао дугорочан мир", истиче се у саопштењу.
Претходно је састанак Лаврова и Рубија на маргинама 80. Генералне скупштине Уједињених нација завршен након сат времена.
Састанак је почео без уводних говора за штампу и настављен је у затвореном формату.
Са руске стране на састанку су учествовали и Василиј Небензја, стални представник Руске Федерације при УН; Александар Гусаров, директор Сјеверноатлантског одјељења Министарства спољних послова Русије, Сергеј Вершињин, замјеник министра спољних послова, Алексеј Дробињин, директор Одјељења за планирање спољне политике Министарства спољних послова, Марија Захарова, портпарол Министарства и Григориј Карасин, шеф Међународног комитета Савета Федерације.
Посљедњи пут су Лавров и Рубио разговарали у главном граду Малезије, Куала Лумпуру, на маргинама министарских догађаја АСЕАН-а, 10. јула.
Штавише, Лавров и Рубио су обавили неколико телефонских разговора током 2025. године. Поред тога, министри спољних послова предводили су руску и америчку делегацију на састанку у Ријаду 18. фебруара, који је трајао око четири и по сата. Руски министар спољних послова и амерички државни секретар такође су учествовали у уском формату преговора три на три током самита на Аљасци.
Раније данас, портпарол руског председника Дмитриј Песков изразио је увјерење да ће Лавров пренијети став Русије о ситуацији у Украјини америчкој страни током састанка са државним секретаром. Дан раније, предсједник САД Доналд Трамп, након састанка са Владимиром Зеленским у УН, изјавио је да би уз подршку ЕУ "Украјина могла да врати своје првобитне територије и, ко зна, можда чак и даље".
Дебате на ГС УН ће се одржати од 23. до 27. септембра, а затим поново 29. септембра.
Русију ће представљати министар спољних послова Сергеј Лавров, који ће, како се очекује, говорити 27. септембра.
