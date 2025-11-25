Словенија признала возачке дозволе из БиХ

Извор:
Аваз
25.11.2025
22:45
Коментари:0
Словенија је данас усвојила измјене Закона о возачима, којима се власницима возачких дозвола издатих у Босни и Херцеговини омогућава замјена дозволе без полагања практичног дијела испита, уколико имају пребивалиште у Словенији.
Ова одлука се односи и на власнике возачких дозвола из Сјеверне Македоније, Србије и Црне Горе.
Према новим правилима, возачи ће моћи замијенити своје дозволе у року од годину дана од пријаве пребивалишта. Неће морати полагати практични дио возачког испита, али ће морати доставити доказ о менталној и физичкој способности за вожњу.
Сандра Газинковски (Свобода), која је представљала предлагаче закона, објаснила је да се овдје не ради о увођењу привилегија, већ о уклањању неоправданих административних препрека.
- То је административна препрека која успорава процедуре запошљавања и људима ствара непотребне трошкове, чекање и додатне тестове - навела је Газинковски.
Ипак, опозиција се противила овом закону, а навели су да промјена може утицати и на сигурност у саобраћају.
