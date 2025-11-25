Logo
Томпсон запријетио Томашевићу: "Могући радикалнији потези који ти се неће свидјети"

СРНА

25.11.2025

22:16

Томпсон запријетио Томашевићу: "Могући радикалнији потези који ти се неће свидјети"

Хрватски пјевач Марко Перковић Томпсон, који изводи националистичке и усташке пјесме, запријетио је градоначелнику Загреба Томиславу Томашевићу да ће "повући радикалније потезе који му се неће свидјети", уколико му не допусти да 28. децембра одржи концерт у загребачкој "Арени".

Томпсон је навео да је одлука Томашевића да му не дозволи концерт "у маниру шерифа са дивљег запада".

Он је оптужио градоначелника Загреба да тиме напада на правни поредак Хрватске и да ће хрватски ветерани на то знати да одговоре.

"Још једном позивам градоначелника Загреба на разум, смиривање тензија и поштовање правног поретка Хрватске. У противном ћемо повући пуно радикалније потезе који му се неће свидјети", написао је Томпсон на друштвеним мрежама.

Иако је Томпсон затражио допуштење за додатни концерт 28. децембра у Загребу, градске власти то нису одобриле, након што је Градска скупштина донијела одлуку којом се забрањује усташки поздрав "За дом спремни!" на свим површинама и у просторима под управом града.

Томпсон је раније поручио Томашевићу да ће пјесму "Бојна Чавоглаве" на концерту 27. децембра отворити поздравом "За дом спремни!", да му неће секта одређивати шта смије, а шта не, те да само "болесни ум може назвати фашистима више од пола милиона Хрвата".

Marko Perković Tompson

Tomislav Tomašević

