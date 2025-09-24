Најбољи свјетски архитекта међу жртвама пада авиона у Бразилу

Извор:
Телеграф
24.09.2025
21:52
Кинески архитекта Конгџијан Ју, један од најбољих у свијету, који је широм планете познат као отац концепта "градови сунђери", погинуо је у авионској несрећи у Бразилу заједно са још троје људи који су били у летјелици, саопштила је локална полиција.
Конгџијан Ју (62) био је референца за одрживи урбани развој. Концепт "града сунђера" заснивао се на замјени градских површина порозним материјалима и зеленим површинама, како би се вода боље апсорбовала у земљиште и градови ефикасније носили са ризицима од поплава.
Остале три жртве били су бразилски филмски стваратељи Луис Фернандо Ферес да Куња Ферас и Рубенс Криспим Млађи, редитељи и продуценти документарних филмова, као и пилот и власник авиона, пренио је грчки портал Прототхема.
Узроци несреће, која се догодила у уторак увече у руралном подручју Пантанала, огромне мочварне области у јужном делу Амазона, у савезној држави Мато Гросо до Сул (централно-западни Бразил) још нису утврђени, саопштила је полиција.
Конгџијан Ју стигао је у Бразил почетком септембра како би учествовао на Бијеналу савремене умјетности у Сао Паулу, а затим је отпутовао у Пантанал да са двојицом филмских стваралаца снима документарац.
"Његов концепт ‘градова сунђера’ примјењен је на више од 1.000 пројеката у 250 градова", саопштила је ЦАУ, нагласивши да је архитекта "заступао рјешења заснована на природи у борби против урбаних поплава и посљедица климатске кризе".
Ју је прошле недјеље учествовао на Међународном бијеналу архитектуре у Сао Паулу. Према писању листа Естадао, кинески професор се потом придружио путовању са филмским стваратељима који су снимали документарац о његовом раду.
Ју је стекао свјетску славу као архитекта и урбаниста када је кинеска влада усвојила његов концепт, користећи рјешења заснована на природи за апсорпцију и задржавање воде, умјесто бетонске инфраструктуре која је уклања. Његова идеја је од тада усвојена на стотинама места у Кини, као и у урбаним подручјима од Сједињених Држава до Русије.
Туренскејп, пекиншка фирма за архитектуру и дизајн коју је Ју основао 1998. године, специјализована је за пејзажну архитектуру, урбани дизајн и еколошку рестаурацију. Ју је водио Туренскејп од његовог оснивања као главни дизајнер фирме, развивши је у тим од више од 500 стручњака.
Αεροπορική τραγωδία στη Βραζιλία: Σκοτώθηκε ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες στον κόσμο, ο Κινέζος Κονγκτζιάν Γιου - Οι «πόλεις-σφουγγάρια» ήταν δική του ιδέα https://t.co/MK2goryoSy— Protothema.gr (@protothema) September 24, 2025
