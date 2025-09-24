Logo

Кузмић и Шеранић потпредсједници Владе

Извор:

АТВ

24.09.2025

21:27

Коментари:

0
Фото: АТВ

Посланици НСРС изабрали су Анђелку Кузмић и Алена Шеранића за потпредсједнике Владе на приједлог премијера Саве Минића.

Анђелка Кузмић је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде и долази из реда хрватског народа и мијења бившег министра правде Милоша Букејловића.

novac evri

Хроника

Возачу из БиХ цариници у џепу јакне пронашли 23.000 евра

Министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић и у претходном сазиву је био потпредсједник Владе.

