Кузмић и Шеранић потпредсједници Владе

Посланици НСРС изабрали су Анђелку Кузмић и Алена Шеранића за потпредсједнике Владе на приједлог премијера Саве Минића.
Анђелка Кузмић је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде и долази из реда хрватског народа и мијења бившег министра правде Милоша Букејловића.
Министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић и у претходном сазиву је био потпредсједник Владе.
