Метеролози упозоравају: Пред нама је зима какву још нисмо видјели

Према дугорочним прогнозама Европског центра за средњорочне временске прогнозе (ECMWF), зима 2025/2026 доноси неуобичајене временске услове за Босну и Херцеговину.
Иако се предвиђа исподпросечна количина падавина у Европи, централни Балкан, укључујући БиХ, очекује повећане снежне падавине током децембра и јануара. Ова појава је повезана с аномалијама у атмосфери које могу довести до хладнијих и влажнијих периода у региону.
У Босни и Херцеговини, посебно у планинским подручјима, очекује се значајан снег, док ће ниже области имати повремене снежне падавине. Метеоролози саветују припрему за могуће снежне олује и ниске температуре, нарочито у децембру и јануару.
За детаљније информације и ажурирања, пратите званичне метеоролошке изворе и локалне временске прогнозе.
