Метеролози упозоравају: Пред нама је зима какву још нисмо видјели

Извор:

Независне

24.09.2025

21:08

Мраз зима минус лист
Фото: photos_by_ginny/Pexels

Према дугорочним прогнозама Европског центра за средњорочне временске прогнозе (ECMWF), зима 2025/2026 доноси неуобичајене временске услове за Босну и Херцеговину.

Иако се предвиђа исподпросечна количина падавина у Европи, централни Балкан, укључујући БиХ, очекује повећане снежне падавине током децембра и јануара. Ова појава је повезана с аномалијама у атмосфери које могу довести до хладнијих и влажнијих периода у региону.

rusija policija

Свијет

Дан након бјекства из суднице руски званичник пронађен мртав

У Босни и Херцеговини, посебно у планинским подручјима, очекује се значајан снег, док ће ниже области имати повремене снежне падавине. Метеоролози саветују припрему за могуће снежне олује и ниске температуре, нарочито у децембру и јануару.

илу-мрави-24092025

Савјети

Мраве и бубашвабе никада нећете више нећете видјети у свом дому уз помоћ овог трика

За детаљније информације и ажурирања, пратите званичне метеоролошке изворе и локалне временске прогнозе.

(Независне)

