Са 15 година чула најстрашније ријечи - леукемија: Нина је наш херој!

Имала је само 15 година када је чула ријечи које ниједно дијете не би смјело да чује "леукемија". Био је то шок, преокрет и почетак најтеже борбе у животу младе Нине Ближњаковић. Умјесто средњошколских брига и снова о будућности, услиједиле су терапије, болнички дани и тихе ноћи испуњене надом. Али, од првог дана, Нина је имала став "Ја ћу побиједити." Вјеровала је љекарима који су јој говорили да је изљечење често ствар става, и држала се свог позитивног, чврстог, борбеног.
Нина није била сама. Имала је породицу, пријатеље, и вјеру да ће побиједити. Имала је Фонд солидарности „Душа дјеце“, који јој је отворио врата ка спасу, лијечењу у иностранству. Била је једна од првих којима је Фонд пружио шансу и Нина ју је зграбила свом снагом коју је имала. Њемачка је постала мјесто њене борбе и побједе. Након 5 година неизвјесности, прије двије године љекари су коначно рекли: "Нина је излијечена".
Био је то почетак новог поглавља. А то поглавље исписала је најљепшом могућом причом, љубављу. Прије неколико дана, Нина је изговорила своје судбоносно "да", окружена породицом, пријатељима и људима који су с њом прошли пут од прве инјекције па све до плеса под свјетлима свадбеног салона.
Нина је данас симбол борбе, храбрости и наде. Симбол нечега што сви тражимо, вјера да и након најцрњих дана долази свјетлост. Њена прича није само о болести и изљечењу. Њена прича је о избору да воли, да сања, да вјерује. И да никада, али баш никада, не одустане.
