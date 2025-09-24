Азијске стјенице причињавају велику штету воћу и поврћу

Извор:
СРНА
24.09.2025
14:15
Азијске стјенице стварају велике проблеме у воћњацима у Републици Српској, а за сада нема успјешне стратегије против ових штеточина, рекао је Срни виши стручни сарадник за воћарство и виноградарство при ресорном министарству Борис Станковић.
Он је навео да су азијске стјенице као посљедица климатских промјена проблем уназад неколико година.
- У подручјима одакле долазе не представљају проблем зато што имају природне непријатеље. То овдје није случај. Оне се веома брзо размножавају и хране се бројним врстама воћа и поврћа - рекао је Станковић из приједорске канцеларије Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске.
Каже да причињавају велику штету, сисају биљне сокове из плодова, који као посљедица њиховог напада труле.
Станковић наводи да се за сада у сузбијању азијских стјеница користе одређене врсте инсектицида.
Према његовим ријечима, због неадекватног рјешења за борбу против азијских стјеница може се очекивати да ће ове штеточине стварати проблем и у наредном периоду.
Он је навео да азијске стјенице доласком хладнијег времена траже скровиште гдје ће презимити до прољећа због чега се грађани жале на њихово појачано присуство у стамбеним и помоћним објектима.
