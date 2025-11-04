Расте број мртвих у језивом пожару у Дому у Тузли

Извор:
На друштвеним мрежама су се појавили први снимци из Тузле гдје је раније у уторак избио пожар у Дому пензионера.
Истовремено, портал "Аваз" преноси да је број жртава у овој трагедији порастао на девет.
Екипе Хитне помоћи непрестано извлаче повријеђене, страхује се да би број жртава додатно могао да се повећа.
Подсјећамо, раније у току вечери портали у БиХ су пренијели да је најмање пет особа повријеђено у пожару и да се двије налазе на интензивној њези.
Пожар је локализован, па се сада утврђује тачан број преминулих и узрок пожара.
Велики број екипа хитне помоћи, ватрогасаца и припадника МУП ТК се налази на лицу мјеста.
