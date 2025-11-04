Logo

Расте број мртвих у језивом пожару у Дому у Тузли

Извор:

Аваз

04.11.2025

23:29

Пожар у Тузли
Фото: Screenshot/Avaz/YouTube

На друштвеним мрежама су се појавили први снимци из Тузле гдје је раније у уторак избио пожар у Дому пензионера.

Истовремено, портал "Аваз" преноси да је број жртава у овој трагедији порастао на девет.

Екипе Хитне помоћи непрестано извлаче повријеђене, страхује се да би број жртава додатно могао да се повећа.

BANJALUKA-070925

Бања Лука

Објављене ранг листе за стипендије Града Бањалука

Подсјећамо, раније у току вечери портали у БиХ су пренијели да је најмање пет особа повријеђено у пожару и да се двије налазе на интензивној њези.

Пожар је локализован, па се сада утврђује тачан број преминулих и узрок пожара.

Велики број екипа хитне помоћи, ватрогасаца и припадника МУП ТК се налази на лицу мјеста.

пожар

Tuzla

Тузла

