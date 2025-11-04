Logo

Трагедија у Дому пензионера: Најмање седам страдалих у стравичном пожару

Извор:

Аваз

04.11.2025

22:41

Тузла пожар Дом пензионера
Фото: YouTube/Screenshot/Avaz TV

Седам особа вечерас је смртно страдало након пожара који је избио у Дому пензионера у Тузли, потврђено је за портал „Аваза“.

Могуће је да број буде и већи.

Пожар у Тузли

Хроника

Потресни снимци евакуације из Дома пензионера у БиХ који је захватио пожар

Како је потврђено из МУП-а Тузланског кантона, екипе су на терену.

