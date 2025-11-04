Трагедија у Дому пензионера: Најмање седам страдалих у стравичном пожару

Извор:
Аваз
04.11.2025
22:41
Коментари:0
Седам особа вечерас је смртно страдало након пожара који је избио у Дому пензионера у Тузли, потврђено је за портал „Аваза“.
Могуће је да број буде и већи.
Хроника
Потресни снимци евакуације из Дома пензионера у БиХ који је захватио пожар
Како је потврђено из МУП-а Тузланског кантона, екипе су на терену.
Наука и технологија
2 ч0
Економија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч1
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч1
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
00
16
00
10
23
48
23
37
23
29
Тренутно на програму