У Дому пензионера у Тузли избио пожар: Настала паника међу штићеницима и особљем

Аваз

04.11.2025

21:34

Дом Пензионера Тузла пожар
Фото: YouTube/Screenshot/Avaz TV

У Дому пензионера у Тузли вечерас је избио пожар који је изазвао панику међу штићеницима и особљем.

Како је потврђено из МУП-а Тузланског кантона, екипе су на терену.

илу-мачка-09102025

Занимљивости

Необичан развод: Муж плаћа алиментацију за мачке

- Можемо потврдити да има пожар. У току је локализација. Немамо за сада више информација- речено је кратко за портал „Аваза“ из Оперативног центра МУП-а ТК.

Више информација биће познато касније.

пожар

Tuzla

