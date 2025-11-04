У Дому пензионера у Тузли избио пожар: Настала паника међу штићеницима и особљем

Извор:
Аваз
04.11.2025
21:34
У Дому пензионера у Тузли вечерас је избио пожар који је изазвао панику међу штићеницима и особљем.
Како је потврђено из МУП-а Тузланског кантона, екипе су на терену.
- Можемо потврдити да има пожар. У току је локализација. Немамо за сада више информација- речено је кратко за портал „Аваза“ из Оперативног центра МУП-а ТК.
Више информација биће познато касније.
