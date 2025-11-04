Logo

Тресло се тло у Русији

04.11.2025

21:27

Тресло се тло у Русији
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 5,7 степени по Рихтеровој скали погодио је сјевероисток руске области Саха, саопштено је из Европско медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ).

Из ЕМСЦ-а наводе да је епицентар био на дубини од 12 километара.

На сајту "волканодискавери" наводи се да је епицентар био 165 километара од мјеста Белаја Гора у Републици Сахи.

Земљотрес

Русија

