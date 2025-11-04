Тресло се тло у Русији

04.11.2025
21:27
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 5,7 степени по Рихтеровој скали погодио је сјевероисток руске области Саха, саопштено је из Европско медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ).
Из ЕМСЦ-а наводе да је епицентар био на дубини од 12 километара.
Регион
Нове казне: За држање пса на ланцу и до 1.600 евра
На сајту "волканодискавери" наводи се да је епицентар био 165 километара од мјеста Белаја Гора у Републици Сахи.
Свијет
Аеродром у Бриселу затворен због дрона
Најновије
Најчитаније
22
41
22
35
22
34
22
31
22
30
Тренутно на програму