Четири случаја када је Америка 'нападнута' а није одговорила

04.11.2025

20:18

Сједињене Америчке Државе су у неколико наврата кроз историју биле мета оружаног напада, а да нису узвратиле.

Током Хладног рата, кубанске снаге су пуцале на америчке шпијунске авионе, а Вашингтон је остао нијем.

Иран је 2019. године оборио амерички дрон вриједан 100 милиона долара. Поново није биле реакције САД. Додуше, напад је био планиран, али је отказан у посљедњем тренутку.

Мало људи зна или се сјећа да је Сјеверна Кореја 1969. године оборили амерички авион убивши 31 члана посаде. Вашингтон је само издао упозорења.

Амерички авион се 2001. године сударио с кинеским авионом и слетио у Кину. Посада је била заробљена 11 дана. Није услиједила никаква војна акција, преноси "Н1".

Америка

napad

