Наташа Беквалац открила шта јој је Данило Икодиновић забранио

Извор:
Блиц
04.11.2025
19:35
Пјевачица Наташа Беквалац послије девет година издала је нови албум “Мама” у којем је много тога објаснила кроз пјесме.
Наташа каже да је мало тога сачувала за себе за све ове године, колико постоји на естради, те да се није либила да подијели и лијепе и ружне моменте из свог живота.
"Никада нисам лажно моралисала, ви ме добро познајете. Да ли ја вама личим на некога ко би нешто крио или јавно моралисао? Све сам о себи испричала у медијима. Не могу да кажем да се за посљедњих седам година није десило нешто што би мене као жену пробудило, али исто тако не могу да кажем да имам дечка, јер немам. Седам годинама сам сама", рекла је Наташа, иако њена сестра Кристина ово демантује, пише "Блиц".
Међутим Наташа мудро ћути, али признаје да је са годинама достигла и неке критеријуме.
"Постала сам избирљива и опрезна али сам највише почела да цијеним и волим себе, али на здрав начин, не егоистично. И сада много боље знам какав мушкарац треба да се појави да бих са ја заљубила".
Кћерка Хана недавно је окачила видео на којем су она и њен бивши супруг Данило Икодиновић.
"За мене је увијек значајно када она жели јавно да покаже емоције, а у овом случају кроз видео гдје су њени мама и тата. Драго ми је што смо Данило и ја били упечатљив пар, били смо велика љубав и истинити и добили предивно дијете. То је нешто на шта гледам као на нешто лијепо. Ја сам захвална".
С обзиром на то да су она и Дача сада 3:3 у разводима, па је питање било и да ли је знала да ће растати од Маје Огњеновић.
"Данило не воли када га помињем и то ми је неколико пута напоменуо али он од мене, без обзира да ли заслужује или не, он је отац моје старије кћерке и од мене ужива поштовање и љубав. Људе које волим, гледам да им не штетим, ја сам лагана бивша супруга", каже она кроз осмијех.
Питали смо је ко ће од њих двоје први на пут ка олтару.
"Нисам неко ко генерално одустаје али од ове трке бих одустала и препустила је бољима од мене".
Једна од пјесама са зове “У инат” па је питање и шта је све радила из ината.
"Ја сам кратке памети и лако заборављам. Када год ме неко пита да се сјетим нечега ја заправо не могу. Када бих се сјећала свега, не дај Боже ником. Ја сам свјежа јер заборављам. Људи мисле да опраштам али ја заправо заборављам. Тако некада сретнем некога и поздравим се, а онда ме подсјете да нешто ту није било како треба, али ето ја заборавила".
Наташа каже да њен животни пут није био лак али да на све гледа са позитивне стране.
"Поносна сам на сваку фазу живота, чини се да је и оно када сам била на дну и када се све срушило и да не видим ништа што може да ме ишчупа, тада сам највише расла. То је било најкорисније за мене као жену и музичара и мајку. Нисам ја храбра па сам то отпјевала него је то мој пут. Мој живот се често интерпретирао на лош начин, чак и оно што је било предивно. Онда се препричавао и то ме затварало и није ми давало жељу да говорим зато сам кроз музику причала јер ме она не осуђује, пушта ме да летим својим темпом".
Да ли је данас излијечена, каже:
"Излијечена али никада није довољно, раст на себи не престаје никад".
