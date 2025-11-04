Logo

И УЕФА се опростила од Младена Жижовића

Извор:

Мондо.ба

04.11.2025

19:14

Коментари:

0
И УЕФА се опростила од Младена Жижовића

Младен Жижовић преминуо је у понедјељак у Лучанима након што му је позлило поред терена на утакмици Радничког и Младости.

Он је хитно пребачен у болницу, али је до краја полувремена стигла ужасна вијест да је Жижовић преминуо због чега је меч потпуно прекинут.

nebojsa vukanovic

Република Српска

Од Вукановића ништа ново: Поново га обезбјеђење извело из сале

Смрт Младена Жижовића који је највеће успјехе остварио са бањалучким Борцем којег је прошле сезоне довео до осмине финала УЕФА Лиге конференција шокирала је и потресла комплетну фудбалску јавност у БИХ и региону, а вијест о овој трагедији објавили су и бројни угледни свјетски спортски медији.

Поводом Жижовићеве смрти огласила се и Европска фудбалска федерација (УЕФА) и опростила се од прослављеног фудбалера и тренера.

"У име европске фудбалске заједнице упућујемо искрено саучешће породици, пријатељима и колегама тренера Радничког Младена Жижовића. Бх. тренер умро је јуче, оставивши иза себе насљеђе и као играч и као тренер", стоји у опроштајној поруци УЕФА.

Goran Petronijević

БиХ

Петронијевић: Само у БиХ се могло овако нешто догодити

Од Жижовића се у међувремену опраштају практично сви из свијета фудбала, а све утакмице Купа Републике Српске (сриједа) и Прве и Друге лиге Републике Српске почеће минутом ћутања, преноси "Мондо".

Бањалучки Борац је дан након смрти у Трофејној Сали на Градском стадиону отворио књигу жалости, у коју су се уписали чланови клупског руководства, тренери и сви првотимци.

Клуб је одлучио и да повуче из употребе дрес са бројем 8 који је Жижовић носио када је играо за црвено-плаве.

Подијели:

Тагови:

Младен Жижовић

In memoriam

УЕФА

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Наставља се блокада институција у САД

Свијет

Наставља се блокада институција у САД

1 ч

0
Сви летови отказани: Стигла дојава о бомби у авиону

Свијет

Сви летови отказани: Стигла дојава о бомби у авиону

1 ч

0
Ненад Стевандић

БиХ

Стевандић: Уставни суд ће изгубити

1 ч

0
Активан нови радар - препознаје чак и украдена аута

Друштво

Активан нови радар - препознаје чак и украдена аута

1 ч

0

Више из рубрике

Младен Жижовић

Фудбал

Само је рекао 'није ми добро': Фудбалер открио нове детаље о смрти Жижовића

2 ч

0
Роналдо открио када ће отићи у пензију

Фудбал

Роналдо открио када ће отићи у пензију

3 ч

0
Преминуо бивши голман Црвене звезде

Фудбал

Преминуо бивши голман Црвене звезде

4 ч

0
Пола вијека фудбалске традиције: Борик слави јубилеј и отвара 50. турнир у малом фудбалу

Фудбал

Пола вијека фудбалске традиције: Борик слави јубилеј и отвара 50. турнир у малом фудбалу

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

43

Gmail корисницима стигло хитно упозорење: Ако овдје видите свој налог, мијењајте лозинку

20

33

Тања Савић у свађи са рођеном сестром?

20

21

Сјајан старт у Атини: Ђоковић у четврфиналу

20

18

Четири случаја када је Америка 'нападнута' а није одговорила

20

16

Шта се дешава са тијелом ако сваки дан једете јабуке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner