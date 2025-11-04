И УЕФА се опростила од Младена Жижовића

Извор:
Мондо.ба
04.11.2025
19:14
Коментари:0
Младен Жижовић преминуо је у понедјељак у Лучанима након што му је позлило поред терена на утакмици Радничког и Младости.
Он је хитно пребачен у болницу, али је до краја полувремена стигла ужасна вијест да је Жижовић преминуо због чега је меч потпуно прекинут.
Република Српска
Од Вукановића ништа ново: Поново га обезбјеђење извело из сале
Смрт Младена Жижовића који је највеће успјехе остварио са бањалучким Борцем којег је прошле сезоне довео до осмине финала УЕФА Лиге конференција шокирала је и потресла комплетну фудбалску јавност у БИХ и региону, а вијест о овој трагедији објавили су и бројни угледни свјетски спортски медији.
Поводом Жижовићеве смрти огласила се и Европска фудбалска федерација (УЕФА) и опростила се од прослављеног фудбалера и тренера.
"У име европске фудбалске заједнице упућујемо искрено саучешће породици, пријатељима и колегама тренера Радничког Младена Жижовића. Бх. тренер умро је јуче, оставивши иза себе насљеђе и као играч и као тренер", стоји у опроштајној поруци УЕФА.
БиХ
Петронијевић: Само у БиХ се могло овако нешто догодити
Од Жижовића се у међувремену опраштају практично сви из свијета фудбала, а све утакмице Купа Републике Српске (сриједа) и Прве и Друге лиге Републике Српске почеће минутом ћутања, преноси "Мондо".
Бањалучки Борац је дан након смрти у Трофејној Сали на Градском стадиону отворио књигу жалости, у коју су се уписали чланови клупског руководства, тренери и сви првотимци.
Клуб је одлучио и да повуче из употребе дрес са бројем 8 који је Жижовић носио када је играо за црвено-плаве.
On behalf of the European football community, we extend our heartfelt condolences to the family, friends and colleagues of @RFK1923 head coach Mladen Žižović.— UEFA (@UEFA) November 4, 2025
The Bosnian manager passed away yesterday at the age of 44, leaving behind a legacy as a player and manager.
Најновије
Најчитаније
20
43
20
33
20
21
20
18
20
16
Тренутно на програму