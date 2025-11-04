Logo

Роналдо открио када ће отићи у пензију

Роналдо открио када ће отићи у пензију
Фото: Tanjug

Вјероватно највећа фудбалска звијезда у посљедњих 15-ак година, уз наравно Леа Месија, Кристијано Роналдо, дао је нови велики интервју за Пирса Моргана.

О свему је двојац разговарао, а у једном моменту дотакли су се и о крају невјероватне каријере Португалца, који је недавно напунио 40 година.

Упитан да ли ће се брзо повући, рекао је брзо:

"Врло скоро ће то бити, мислим да ће бити тешко и вјероватно ћу плакати, што је и нормално. Ја сам особа која плаче с лакоћом, не сакривам своје емоције, већ сам искрен. Припремам се за тај моменат од своје 25 односно 26 године", рекао је Роналдо.

Подсјећамо, Роналдо игра трећу сезону у Саудијској Арабији за Ал-Наср, а годишње зарађује 200 милиона евра.

