Роналдо открио када ће отићи у пензију

Извор:
Агенције
04.11.2025
17:03
Коментари:0
Вјероватно највећа фудбалска звијезда у посљедњих 15-ак година, уз наравно Леа Месија, Кристијано Роналдо, дао је нови велики интервју за Пирса Моргана.
О свему је двојац разговарао, а у једном моменту дотакли су се и о крају невјероватне каријере Португалца, који је недавно напунио 40 година.
Свијет
Живи пацијенти добијали телеграме саучешћа: Због грешке у систему проглашени мртвима
Упитан да ли ће се брзо повући, рекао је брзо:
"Врло скоро ће то бити, мислим да ће бити тешко и вјероватно ћу плакати, што је и нормално. Ја сам особа која плаче с лакоћом, не сакривам своје емоције, већ сам искрен. Припремам се за тај моменат од своје 25 односно 26 године", рекао је Роналдо.
Регион
Ухапшена тројица због упада на Дане српске културе у Сплиту
Подсјећамо, Роналдо игра трећу сезону у Саудијској Арабији за Ал-Наср, а годишње зарађује 200 милиона евра.
Сцена
1 ч0
Емисије
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Најновије
Најчитаније
18
28
18
26
18
15
18
10
18
07
Тренутно на програму