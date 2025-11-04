Пола вијека фудбалске традиције: Борик слави јубилеј и отвара 50. турнир у малом фудбалу

Logo

Бања Лука ће крајем новембра поново дисати за фудбал. У Спортској дворани ''Борик“ данас је одржана конференција за новинаре поводом најаве јубилеја – 50. издања традиционалног ''Борик МаxБет“ турнира у малом фудбалу, најстарије и најмасовније манифестације ове врсте у Републици Српској.

Јубиларни турнир почеће 26. новембра, док ће се велико финале одиграти 24. децембра на паркету дворане ''Борик“.

Симбол спортског духа Бање Луке

Током деценија, Бориков турнир постао је много више од спортског догађаја – претворио се у симбол зиме, емоције и спортског духа Бање Луке, мјесто гдје се сусрећу генерације спортиста, рекреативаца и навијача. Овогодишње издање, посвећено великом јубилеју, доноси посебан програм обиљежавања 50 година турнира и богат наградни фонд.

Директор ЈУ Спортски центар „Борик“ Ненад Талић истакао је да јубилеј представља понос не само за установу, већ и за град. „Педесет година Бориковог турнира показује колико дубоко је спорт уткан у идентитет Бање Луке. Овај турнир није само традиција, он је симбол зиме, енергије и малог фудбала који се сваке године рађа на паркету Борика. Јубилеј желимо обиљежити на начин који ће показати зашто је овај турнир опстао пола вијека – кроз врхунску организацију, фер игру и атмосферу због које се сви поново враћају у Борик“, рекао је Талић.

Хектор Фајт Најт 6

Остали спортови

Борилачки спектакл "Хектор Фајт Најт 6": Тошић и Туцак гарантују спектакл

Пријаве отворене од 4. новембра

Пријаве за учешће на јубиларном турниру биће отворене од 4. до 23. новембра, сваким даном у дворани ''Борик“ од 8 до 20 часова, као и путем званичног сајта www.турнир.сцборик.цом

Екипе се могу пријавити у категоријама сениори, ветерани 38+, ветерани 50+ и сениорке, док ће се такмичења у млађим узрастима – У16, У14, У14 дјевојчице, У12 и У10 – играти по куп систему.

Руководилац турнира Јовица Кесеровић нагласио је да ће и овогодишње такмичење бити организовано по принципима који су годинама чинили турнир препознатљивим.

''Овогодишње јубиларно издање биће организовано у девет категорија, са системом који комбинује групну фазу и куп–елиминације. Турнир ће се одржавати у дворанама ‘Борик’ и ‘Центар’. Правила су јасна и прилагођена фер игри, а све екипе пријављене до 23. новембра имаће гарантовано учешће у жријебу. Као и сваке године, очекујемо врхунски мали фудбал, одличну атмосферу и пуне трибине“, изјавио је Кесеровић.

Укупни наградни фонд преко 50.000 КМ

Организатори су и ове године припремили атрактиван наградни фонд од преко 34.000 КМ за финалисте турнира и преко 16.000 КМ за посјетиоце овогодишњег такмичења .

Највише пажње привлачи сениорска категорија у којој побједника очекује 25.000 КМ, другопласирани тим 3.000 КМ, док полуфиналисти добијају по 500 КМ.

За ветеране 38+ предвиђене су награде од 2.500 и 500 КМ за поражену екипу, за ветеране 50+ 1.000 и 500 КМ, док сениорке за прва три мјеста дијеле 1.000, 500 и 250 КМ.

борик паркет

Остали спортови

''Борик'' добија нови паркет захваљујући предсједнику Српске - идентичан оном кориштеном на ОИ у Паризу

Компанија МаxБет и ове године је генерални спонсор Бориковог турнира.

“Турнир у Борику је постао бренд сам по себи, а ми се више не осјећамо као спонзор, већ као дио тима. Наш циљ је да наставимо да подржавамо спорт, његову културу и људе који га стварају. Турнир ‘Борик’ показује шта се може постићи преданошћу, традицијом и спортским духом. Радујемо се новом издању и сјајној атмосфери која нас очекује“ , истакла је Бојана Ожеговић, бренд менаџер компаније ''МаxБет“

Златни спонсор, Бањалучка пивара и ове године је подржала Бориков турнир.

''Честитамо Спортском центру ‘Борик’ велики јубилеј – 50 година турнира у малом фудбалу. Бањалучка пивара је годинама пријатељ овог догађаја и са поносом подржава манифестацију која његује спорт, традицију и истински дух Бање Луке“, истакла је Милка Станивуковић, ПР менаџер Бањалучке пиваре.

Јубиларно издање ''Бориковог турнира“ биће више од спортског такмичења, то је најстарији догађај спортског насљеђа Бање Луке, које већ пет деценија траје на паркетима Борика.

