На Градском стадиону отворена књига жалости поводом смрти Младена Жижовића

Платонова 6 је завијена у црно након изненадне смрти Младена Жижовића, некадашњег тренера и фудбалера бањалучког Борца.
Младен Жижовић преминуо је синоћ током утакмице у Лучанима, а фудбалски регион потресла је вијест о његовој смрти.
У Трофејној сали Градског стадиона у Бањалуци данас ће, од 12.00 часова, бити отворена књига жалости, а из бањалучког клуба позивају своје присталице да дођу и да упуте посљедњи поздрав Младен Жижовићу.
