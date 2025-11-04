Logo

На Градском стадиону отворена књига жалости поводом смрти Младена Жижовића

На Градском стадиону отворена књига жалости поводом смрти Младена Жижовића
Фото: Printscreen/X/Mozzart Bet Super liga Srbije

Платонова 6 је завијена у црно након изненадне смрти Младена Жижовића, некадашњег тренера и фудбалера бањалучког Борца.

Младен Жижовић преминуо је синоћ током утакмице у Лучанима, а фудбалски регион потресла је вијест о његовој смрти.

У Трофејној сали Градског стадиона у Бањалуци данас ће, од 12.00 часова, бити отворена књига жалости, а из бањалучког клуба позивају своје присталице да дођу и да упуте посљедњи поздрав Младен Жижовићу.

