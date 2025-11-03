Logo

Додик: С великом тугом сам примио вијести

Аутор:

Стеван Лулић

03.11.2025

21:55

Коментари:

0
Додик: С великом тугом сам примио вијести
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик огласио се на мрежи Икс након што је сазнао да је преминуо легендарни тренер Младен Жижовић.

Додик је истакао да је с великом тугом примио ову вијест.

"Фудбал и цијела спортска заједница у региону данас су остали без великог човјека. С великом тугом примио сам вијест о изненадној смрти тренера Младена Жижовића", поручио је Додик.

Он је нагласио да је Жиле оставио неизбрисив траг у српском спорту.

"Његово знање, таленат и посвећеност фудбалу оставили су неизбрисив траг у спорту у Бањалуци, Републици Српској и региону. Породици, пријaтељима и свима с којима је дијелио спортски пут и терене упућујем изразе најдубљег саучешћа", закључио је Додик.

Младен Жижовић, преминуо је данас током његовог Радничког и Младости из Лучана.

Жижовићу је позлило у 22. минуту при вођству његовог тима 0:2, а упркос брзој интервенцији медицинског тима преминуо убрзо након тога.

Популарни Жиле велики траг оставио је у бањалучком Борцу са којим је прошле године исписао историју када је играо осмину финала Лиге конференција.

Ко је био Младен Жижовић прочитајте у одвојеном тексту у наставку.

67b8ce88ca83b mladen zizovic

Фудбал

Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

