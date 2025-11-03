Отишао је примјер поштења: Огласио се Зељковић након смрти Жижовића

Аутор:Стеван Лулић
03.11.2025
21:36
Бањалука, али и цијели регион завијени су у црно након смрти познатог фудбалског тренера Младена Жижовића.
Жижовићу је позлило на утакмици његовог Радничког против Младости из Лучана, а нажалост преминуо је упркос брзој интервенцији љекара.
Након ФК Борац, са којим је Жижовић остварио историјски резултат у Европи, сада се огласио и предсједник Фудбалског савеза Босне и Херцеговине Вицо Зељковић.
Он је изразио велики жал због прераног одласка легенде Борца, али и цијеле БиХ.
“Са дубоком тугом примио сам вијест о изненадној смрти Младена Жижовића. Отишао је велики човјек, тренер и пријатељ - човјек који је својим радом, карактером и љубављу према фудбалу задужио све нас“, написао је Зељковић.
Нагласио је да је Жижовић био примјер професионализма, поштења и достојанства, те да ће његово име остати уписано међу оне који су фудбал живјели срцем.
"У име Ногометног/Фудбалског савеза Босне и Херцеговине, Фудбалског савеза Републике Српске и у своје лично име, изражавам искрено саучешће његовој породици, пријатељима и свим клубовима у којима је оставио неизбрисив траг. Његов дух и дјело остаће вјечно међу нама", поручио је Зељковић.
