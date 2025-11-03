Потпуни шок: Преминуо Младен Жижовић

Извор:
Тренер Радничког Младен Жижовић преминуо је након што му је позлило усред утакмице.
Шефу струке Радничког из Крагујевца Младену Жижовићу усред меча је нагло позлило и он се одмах срушио поред терена.
Хитна помоћ је одмах реаговала, указала помоћ тренеру гостију и одвезла га у болницу.
Нажалост, љекари нису успјели да спасе доскорашњег тренера бањалучког Борца.
