Потпуни шок: Преминуо Младен Жижовић

Извор:

АТВ

03.11.2025

19:50

Младен Жижовић
Тренер Радничког Младен Жижовић преминуо је након што му је позлило усред утакмице.

Шефу струке Радничког из Крагујевца Младену Жижовићу усред меча је нагло позлило и он се одмах срушио поред терена.

Хитна помоћ је одмах реаговала, указала помоћ тренеру гостију и одвезла га у болницу.

Нажалост, љекари нису успјели да спасе доскорашњег тренера бањалучког Борца.

