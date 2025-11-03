Жири ''Звезда Гранда'' у новом саставу

Извор:
Блиц
03.11.2025
19:34
Коментари:0
Александар Милић Мили дугогодишњи је члан стручног жирија музичког такмичења "Звезде Гранда", а многе је изненадило што се данас није појавио на снимању.
Мили на снимање “Звезда Гранда” данас није дошао из оправданих разлога, а како су саопштили из продукције, одлучено је да ће га мијењати Сања Вучић.
Република Српска
Три деценије Дејтона: Руски и домаћи стручњаци о будућности мировног споразума
Мало ко зна да Мили има диплому престижног факултета. Он је једном приликом рекао да он и брат никада нису запоставили школовање, а он има диплому Бизнис администрације у Прагу.
– Иван и ја смо тако одгајани да смо имали разне активности, спорт, музику и школу, и ако у тим стварима дајемо резултате, били смо слободни да радимо шта хоћемо. Родитељи су нас подржавали, поготово у музици. Иван је био сјајан пијаниста, а ја најлошији ђак у историји музичке школе која има традицију 200 година. Никад ништа нисам вјежбао, свирао сам са 12 док су сви остали у групи имали 9 година. Био сам катастрофа, али сам врло рано почео да правим пјесме. Већ са 9 година сам добио прву награду Хрватске за дјечију поезију. Стално ме је привлачило да своје мисли и унутрашњи свијет биљежим на папиру – испричао је Мили тада.
Хроника
Ухапшен члан ''кавачког клана'' након три године скривања
Сања често мијења колеге које су у саставу жирија, а однедавно је добила и своје кандидате. Прошле године је долазила као замјена, а сада имам своје кандидате.
– Ове године радим са кандидатима и то ме радује, сада имам два своја кандидата. Видјећемо да ли ће се ситуација промијенити данас и сутра сам такође ту. Јако сам узбуђена због тога – рекла је она недавно.
Најновије
Најчитаније
20
14
20
12
20
11
20
06
20
06
Тренутно на програму