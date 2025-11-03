Logo

Жири ''Звезда Гранда'' у новом саставу

Извор:

Блиц

03.11.2025

19:34

Коментари:

0
Жири ''Звезда Гранда'' у новом саставу
Фото: Youtube screenshot

Александар Милић Мили дугогодишњи је члан стручног жирија музичког такмичења "Звезде Гранда", а многе је изненадило што се данас није појавио на снимању.

Мили на снимање “Звезда Гранда” данас није дошао из оправданих разлога, а како су саопштили из продукције, одлучено је да ће га мијењати Сања Вучић.

радионица о Дејтонском споразуму

Република Српска

Три деценије Дејтона: Руски и домаћи стручњаци о будућности мировног споразума

Мало ко зна да Мили има диплому престижног факултета. Он је једном приликом рекао да он и брат никада нису запоставили школовање, а он има диплому Бизнис администрације у Прагу.

– Иван и ја смо тако одгајани да смо имали разне активности, спорт, музику и школу, и ако у тим стварима дајемо резултате, били смо слободни да радимо шта хоћемо. Родитељи су нас подржавали, поготово у музици. Иван је био сјајан пијаниста, а ја најлошији ђак у историји музичке школе која има традицију 200 година. Никад ништа нисам вјежбао, свирао сам са 12 док су сви остали у групи имали 9 година. Био сам катастрофа, али сам врло рано почео да правим пјесме. Већ са 9 година сам добио прву награду Хрватске за дјечију поезију. Стално ме је привлачило да своје мисли и унутрашњи свијет биљежим на папиру – испричао је Мили тада.

Lisice

Хроника

Ухапшен члан ''кавачког клана'' након три године скривања

Сања има своје кандидате

Сања често мијења колеге које су у саставу жирија, а однедавно је добила и своје кандидате. Прошле године је долазила као замјена, а сада имам своје кандидате.

– Ове године радим са кандидатима и то ме радује, сада имам два своја кандидата. Видјећемо да ли ће се ситуација промијенити данас и сутра сам такође ту. Јако сам узбуђена због тога – рекла је она недавно.

Подијели:

Таг:

Zvezde Granda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Запаљен ауто њемачког политичара

Свијет

Запаљен аутомобил истакнутог политичара

57 мин

0
Уставни суд одлучује о апелацији Милорада Додика

Република Српска

Уставни суд одлучује о апелацији Милорада Додика

1 ч

0
Постигнут договор за РиТЕ Угљевик

Република Српска

Постигнут договор за РиТЕ Угљевик

1 ч

1
Ухапшени полицајац негирао да је имао однос са малољетницом

Хроника

Ухапшени полицајац негирао да је имао однос са малољетницом

1 ч

0

Више из рубрике

Кум Саше Поповића открио детаље снимања филма о његовом животу

Сцена

Кум Саше Поповића открио детаље снимања филма о његовом животу

2 ч

0
Репер запалио ватру: Био сам у вези са Џастином Трудоом

Сцена

Репер запалио ватру: Био сам у вези са Џастином Трудоом

4 ч

0
Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца о непријатној ситуацији на концерту: ''Пласиране су лажи..''

4 ч

0
Још једна држава Балкана најавила повратак на Евровизију 2026

Сцена

Још једна држава Балкана најавила повратак на Евровизију 2026

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

У сриједу ће небо обасјати супер Мјесец: Изађите вани и урадите ово

20

12

Болан снимак: Ово је тренутак када су играчи сазнали за смрт Жижовића

20

11

Француска разматра поновно отварање затвора Клерво

20

06

Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

20

06

Несташица лијекова у БиХ, више од 40 трајно повучено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner