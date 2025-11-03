Logo

Ухапшени полицајац негирао да је имао однос са малољетницом

Извор:

Аваз

03.11.2025

19:08

Коментари:

0
Ухапшени полицајац негирао да је имао однос са малољетницом

У Општинском суду у Сарајеву одржано је рочиште полицајцу Амару Турчалу, који се сумњичи за сексуалну злоупотребу малољетне особе.

Тужилаштво КС је затражило притвор због опасности да би боравком на слободи могао поновити кривично дјело и да би дошло до узнемирења јавности.

Полиција Србија

Хроника

Малољетници опљачкали пет локала за једну ноћ

Дино Хоџић, адвокат осумњиченог полицајца, казао је за "Дневни аваз" да његов брањеник негира да је имао однос са малољетницом.

- Рочиште је завршено, а оно што је битно је да је он већ јуче се активно бранио, износио одбрану, одговарао на сва питања. Добровољно је предао свој телефон и све шифре помоћу којих се тај телефон може откључати. Данас су његови предали аутомобил. Он сарађује и као неко ко оспорава да се то кривично дјело десило, жели да се што прије расвијетле те чињенице и утврди истине - казао је Хоџић за "Аваз".

64c35b297bfca laboratorija

Друштво

Упаљен аларм: У Српској откривен тифус

Нагласио је да је његов брањеник спреман и на изузимање биолошких трагова, јер вјерује да би му ти резултати ишли у прилог.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

ročište

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Један од најбогатијих људи у БиХ открио тајну успјеха

Економија

Један од најбогатијих људи у БиХ открио тајну успјеха

1 ч

0
Како правилно окадити кућу: Ево која је симболика ове хришћанске традиције

Занимљивости

Како правилно окадити кућу: Ево која је симболика ове хришћанске традиције

1 ч

0
Почиње градња још једног брзог пута

Економија

Почиње градња још једног брзог пута

1 ч

0
Avion

Свијет

Дјечак уперио ласер према авиону, пилот хитно реаговао

1 ч

0

Више из рубрике

Малољетници опљачкали пет локала за једну ноћ

Хроника

Малољетници опљачкали пет локала за једну ноћ

1 ч

0
Оскрнављен споменик бијељинског инспектора

Хроника

Вандалски чин на гробљу у Бијељини: Оскрнављен споменик инспектору Ненаду Марковићу

2 ч

1
Одузете пушке

Хроника

Полиција у БиХ одузела главу животиње, рогове и месо

2 ч

0
Ужас у БиХ: Пијани возач ударио дјевојчицу па побјегао

Хроника

Ужас у БиХ: Пијани возач ударио дјевојчицу па побјегао

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

У сриједу ће небо обасјати супер Мјесец: Изађите вани и урадите ово

20

12

Болан снимак: Ово је тренутак када су играчи сазнали за смрт Жижовића

20

11

Француска разматра поновно отварање затвора Клерво

20

06

Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

20

06

Несташица лијекова у БиХ, више од 40 трајно повучено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner