Ухапшени полицајац негирао да је имао однос са малољетницом

У Општинском суду у Сарајеву одржано је рочиште полицајцу Амару Турчалу, који се сумњичи за сексуалну злоупотребу малољетне особе.
Тужилаштво КС је затражило притвор због опасности да би боравком на слободи могао поновити кривично дјело и да би дошло до узнемирења јавности.
Дино Хоџић, адвокат осумњиченог полицајца, казао је за "Дневни аваз" да његов брањеник негира да је имао однос са малољетницом.
- Рочиште је завршено, а оно што је битно је да је он већ јуче се активно бранио, износио одбрану, одговарао на сва питања. Добровољно је предао свој телефон и све шифре помоћу којих се тај телефон може откључати. Данас су његови предали аутомобил. Он сарађује и као неко ко оспорава да се то кривично дјело десило, жели да се што прије расвијетле те чињенице и утврди истине - казао је Хоџић за "Аваз".
Нагласио је да је његов брањеник спреман и на изузимање биолошких трагова, јер вјерује да би му ти резултати ишли у прилог.
