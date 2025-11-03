Малољетници опљачкали пет локала за једну ноћ

Извор:
Телеграф
03.11.2025
18:53
Коментари:0
Тројица малољетника опљачкала су пет локала у Обреновцу, у ноћи између 30. и 31. октобра. На мети су били кафићи, продавнице и други објекти у централним градским улицама, преноси РТВ Маг.
Како се незванично сазнаје, ријеч је о малољетницима који су из објеката узимали новац.
Економија
Један од најбогатијих људи у БиХ открио тајну успјеха
"Када сам дошла у прву смјену, врата су била притворена, мислила сам да сам заборавила да закључам", каже Данијела Ђурђевић, продавачица у једном од опљачканих објеката. "Међутим, видјела сам да је одваљен један дио врата и позвала сам газдарицу, дошли су инспектори послије. Само су пазар однијели, ништа није било испретурано".
Без маске на лицу улазили су у локале у којима нису причинили већу материјалну штету.
Истрага је у току.
Најновије
Најчитаније
20
14
20
12
20
11
20
06
20
06
Тренутно на програму