Дјечак уперио ласер према авиону, пилот хитно реаговао

Извор:

Блиц

03.11.2025

18:30

Коментари:

0
Avion
Фото: Pexels

Пољска полиција спроводи истрагу о инциденту на југу земље, након што је деветогодишњи дјечак усмјерио ласерски зрак ка тренажном авиону током ноћног лета у близини аеродрома Нови Тарг.

До инцидента је дошло 31. октобра током ноћног тренажног лета, када је пилот малог авиона пријавио да је јак зелени ласерски зрак био усмјерен ка кокпиту из оближњег стамбеног насеља. Пилот је одмах обавијестио полицију, наводећи да је свјетлост могла изазвати привремено засљепљивање или довести до губитка контроле над летјелицом, пише “ТВП ворлд”.

Полицијска патрола брзо је открила извор ласерског зрака и идентификовала дијете као одговорну особу. Уређај је конфискован, а случај прослијеђен Породичном и омладинском суду у Нови Таргу. Иако није било повријеђених у инциденту, полиција је указала на потенцијалну опасност.

- Оваква врста “забаве” може се окончати ваздушном катастрофом или узроковати трајно оштећење очију код пилота - рекли су полицијски службеници.

Власти су ургирале на родитеље да опомену дјецу да ласери нису играчке.

- Ако се користе неодговорно, могу да доведу до трагедије - додала је полиција.

Како наводи “ТВП ворлд”, према Члану 87а Закона о ваздухопловству Пољске, усмјеравање ласера према авиону је кривично дјело које се кажњава новчано, ограничењем слободе или затвором до једне године. Стварање непосредног ризика од авионске несреће може да носи казну затвора до осам година.

