Није само Јапан: Америчке нуклеарне бомбе су пале на још три државе

03.11.2025

18:29

Није само Јапан: Америчке нуклеарне бомбе су пале на још три државе

Да вас питају колико држава је било погођено америчким нуклеарним бомбама, већина би вјероватно одговорила једна - Јапан - и погријешила.

Не рачунајући "Земљу излазећег Сунца", америчке нуклеарке су пале на три државе, а једна се налази у Европи.

Године 1966. два америчка авиона сударила су се у ваздуху изнад Шпаније испустивши четири нуклеарне бомбе.

Пукотине су се отвориле и исцурила је радиоактивна прашина, остављајући подручје несигурним годинама.

Једна од њих је носила бојеву главу експлозивне снаге 100 пута веће од бомбе бачене на Хирошиму, пренио је "ББЦ".

Америчке нуклеарне бомбе су такође пале и на Гренланд. Бомбардер САД-а, који је носио четири хидрогенске бомбе, срушио се у близини базе. Нису експлодирале, али се радијација брзо проширила. Данска, којој припада Гренланд, толико је била шокирана овим догађајем да је забранила све нуклеарне бомбе на својој земљи.

Такође, САД су и саме биле жртва инцидента са нуклеарном бомбом. Године 1958. бомбардер Б-47 сударио се с борбеним авионом Ф-86 током тренажне мисије и пао је код острва Тyби у Џорџији. Бомба, нуклеарно оружје Марк 15 тешко скоро 3,5 тоне, одбачена је током ванредне ситуације након судара у ваздуху и никада није пронађена у Атланском океану.

Тагови:

Америка

SAD

Бомба

nuklearna bomba

Nuklearno oružje

