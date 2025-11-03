Русија послала јежа у акцију: Снимци обилазе свијет

Извор:
Ова модификација представља најновију фазу у еволуцији импровизоване заштите од дронова коју руска војска све више користи на украјинском фронту.
За разлику од ранијих верзија, које су имале краће металне шиљке и једноставне мрежасте структуре, нови модели тенкова, међу којима се истичу Т-80БВМ и Т-72Б3М, сада носе масивне, издужене металне структуре које подсјећају на јежа.
A Russian T-72 tank modified with "porcupine" armor to help from drone attack. pic.twitter.com/GzXuGocm6o— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) November 2, 2025
Овај оклоп покрива скоро цијели труп и куполу возила, стварајући густу мрежу решетки, металних шипки и челичних каблова који формирају непробојну заштитну "структуру кавеза".
За разлику од претходних импровизација, куполе се сада могу ротирати готово без ограничења, док додатне камере постављене на спољашњости возила компензују смањену видљивост посаде. Уграђени системи за електронско ометање (EW) додатно повећавају шансе тенка да преживи нападе дронова.
Оклопни "кавез" функционише тако што узрокује пријевремену детонацију пројектила дронова прије него што ударе у главни оклоп тенка. Метални каблови и решетке такође могу физички заробити или онеспособити роторе ФПВ дронова у неким случајевима.
New trend: Russian Army’s brush tanks. pic.twitter.com/aIIzHpJihX— Clash Report (@clashreport) November 2, 2025
Тенкови заштићени на овај начин могу издржати вишеструке нападе дронова, што драстично повећава шансе посаде да преживи напад.
