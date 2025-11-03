Logo

Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа
Земљотрес магнитуде 5,8 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у понедјељак, 3. новембра 2025. године у 16,51 часова, на подручју Чилеа, недалеко од обале Атакаме.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине -27.404 и дужине -71.4835.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 12 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију, пише Телеграф.

Земљотрес

Čile

