Logo

Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата

Извор:

Танјуг

03.11.2025

16:59

Коментари:

0
Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата
Фото: Pixabay

Француска полиција је у скровишту петорице мушкараца и једне жене, који су ухапшени под сумњом да су опљачкали лабораторију за прераду злата у Лиону, пронашла више од 306 килограма драгоцјеног метала, углавном злата, чија је вриједност процијењена на 28 милиона евра, саопштио је данас јавни тужилац.

Према ријечима тужиоца у Лиону, Тијери Драна, пљачкаши су ухапшени у четвртак, само два сата послије провале у лабораторију за прераду драгоцјених метала, захваљујући брзој акцији полиције, пренијела је ТВ БФМ.

Алергија прехлада

Здравље

Хара нови талас вируса: Симптоми трају и до 15 дана, па се враћају

Лопови су приликом пљачке користили експлозив и војно оружје, а у њиховој “сигурној кући” приликом претреса је пронађен прави арсенал.

Поред петорице мушкараца, ухапшена је и једна жена која је, заједно са још једним осумњиченим, негирала умијешаност, док су се остала четворица осумњичених бранила ћутањем.

Они су изведени пред истражни суд, а тужилац је навео да је тражио да буду оптужени за завјеру са циљем извршења организованог криминала и оружане пљачке.

Лувр пљачка

Свијет

Ко су осумњичени за пљачку Лувра

Како је навео тужилац Дран, у питању су искусни криминалци, будући да су сва петорица осумњичених осуђивана и раније.

Они су у четвртак извели упад у лабораторију Пуркери у Лиону, користећи експлозив и јуришне пушке и пиштоље.

Приликом пљачке петоро запослених у лабораторији лакше је повређено, наводи БФМ ТВ.

Подијели:

Тагови:

Lion

Пљачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова

Свијет

Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова

25 мин

0
Ако се гријете помоћу климе, овај трик морате знати: Рачуни ће бити мањи, а дом топлији

Савјети

Ако се гријете помоћу климе, овај трик морате знати: Рачуни ће бити мањи, а дом топлији

26 мин

0
Крађа каблова обуставила саобраћање возова

Свијет

Крађа каблова обуставила саобраћање возова

30 мин

0
Ватрогасци спасили жену из пламена у посљедњи час

Хроника

Ватрогасци спасили жену из пламена у посљедњи час

38 мин

0

Више из рубрике

Ко су осумњичени за пљачку Лувра

Свијет

Ко су осумњичени за пљачку Лувра

19 мин

0
Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова

Свијет

Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова

25 мин

0
Крађа каблова обуставила саобраћање возова

Свијет

Крађа каблова обуставила саобраћање возова

30 мин

0
Ова земља уводи туристички порез: Гости луксузних хотела плаћаће таксу од 60 евра

Свијет

Ова земља уводи туристички порез: Гости луксузних хотела плаћаће таксу од 60 евра

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

08

Звезда и даље без једног од најбољих, кошаркаш све открио: Не знам када ћу се вратити

17

06

Познату спортисткињу убила љубоморна жена

17

06

Нокти у овим нијансама су апсолутни тренд ове сезоне

17

01

Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

16

59

Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner