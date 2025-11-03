Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата

Извор:
Танјуг
03.11.2025
16:59
Француска полиција је у скровишту петорице мушкараца и једне жене, који су ухапшени под сумњом да су опљачкали лабораторију за прераду злата у Лиону, пронашла више од 306 килограма драгоцјеног метала, углавном злата, чија је вриједност процијењена на 28 милиона евра, саопштио је данас јавни тужилац.
Према ријечима тужиоца у Лиону, Тијери Драна, пљачкаши су ухапшени у четвртак, само два сата послије провале у лабораторију за прераду драгоцјених метала, захваљујући брзој акцији полиције, пренијела је ТВ БФМ.
Лопови су приликом пљачке користили експлозив и војно оружје, а у њиховој “сигурној кући” приликом претреса је пронађен прави арсенал.
Поред петорице мушкараца, ухапшена је и једна жена која је, заједно са још једним осумњиченим, негирала умијешаност, док су се остала четворица осумњичених бранила ћутањем.
Они су изведени пред истражни суд, а тужилац је навео да је тражио да буду оптужени за завјеру са циљем извршења организованог криминала и оружане пљачке.
Како је навео тужилац Дран, у питању су искусни криминалци, будући да су сва петорица осумњичених осуђивана и раније.
Они су у четвртак извели упад у лабораторију Пуркери у Лиону, користећи експлозив и јуришне пушке и пиштоље.
Приликом пљачке петоро запослених у лабораторији лакше је повређено, наводи БФМ ТВ.
