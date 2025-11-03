Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова

Извор:
Информер
03.11.2025
16:44
Коментари:0
Трагедија у колумбијском граду Кали потресла је јавност – 23-годишња студенткиња Марија Хосе Ардила умрла је након што је учествовала у смртоносном алкохолном изазову у ноћном клубу Сагса бар.
Дјевојка, мајка десетомјесечне бебе, славила је рођендан када је одлучила да се прикључи такмичењу у којем је награда износила милион и по пезоса (око 335 евра). Циљ је био да у само десет минута попије шест јаких алкохолних пића, међу којима су били пиво, текила и коктели од ракије од шећерне трске.
Марија је успјела да преживи пети круг изазова, али је убрзо пала у несвијест и престала да дише. Присутни су покушавали да јој помогну, али су таксисти одбијали да је приме у возило из страха да ће повраћати. Тек након 17 минута пријатељ ју је одвезао у болницу, гдје је проглашена клинички мртвом.
Према свједочењу пријатеља, Марија је пристала на изазов да би освојени новац дала сиромашној другарици.
Њен отац је два дана бдио поред болничког кревета, али су љекари послије 48 сати морали да искључе апарате.
Трагедија је изазвала огорчење у Колумбији – многи оптужују организаторе клуба да су подстицали опасно такмичење ради рекламе, док јавност тражи оштрију контролу продаје алкохола младима, преноси Информер.
