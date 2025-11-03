Logo

У тјестенини пронађена опасна бактерија: Шест људи умрло, десетине хоспитализовано

Извор:

Индекс

03.11.2025

15:56

Коментари:

0
Tjestenina
Фото: Pixabay

Шест људи је умрло, а десетине су хоспитализоване широм Сједињених Држава након што су јели готова јела од тјестенине.

Јела су била контаминирана листеријом, што је навело власти да издају хитно упозорење грађанима да провјере своје фрижидере.

Америчка Администрација за храну и лекове (ФДА) проширила је повлачење производа Нате'с Фине Фоодс који се продају код великих трговаца, укључујући Традер Јое'с, Спроутс Фармерс Маркет, Крогер и Валмарт.

Према најновијим подацима Центара за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), укупан број заражених порастао је на 27 у 18 америчких држава. Од 26 особа за које су доступне детаљне информације, 25 је хоспитализовано. Нажалост, забиљежено је шест смртних случајева, а један случај инфекције код труднице резултирао је губитком фетуса.

Нате'с Фине Фоодс проширио је повлачење крајем септембра како би обухватио претходно кувана јела од тјестенине попут фетућина, лингвина и фарфалеа након што је узорак лингвина био позитиван на Листериа моноцитогенес.

Компанија: Наш главни приоритет је безбједност људи

- Нејтс Фајн Фудс је посвећен највишим стандардима безбједности хране и добробити наших потрошача. Као мјеру предострожности, добровољно повлачимо одабране производе након што смо обавијештени о потенцијалној вези са епидемијом Листериа моноцитогенес у више држава.

Улажемо ресурсе како бисмо наставили наш беспријекорни рекорд безбједности хране и посвећености кроз марљиву истрагу. Тијесно сарађујемо са Америчком агенцијом за храну и лијекове (ФДА), Центрима за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) и државним здравственим званичницима како бисмо у потпуности истражили извор.

Наш главни приоритет је осигурање безбједности људи који уживају у нашим производима и наставићемо да предузимамо све одговарајуће кораке док се овај проблем не ријеши - навела је компанија у саопштењу за штампу.

Шта је листерија?

Повлачење је у почетку обухватило неколико производа, али је касније проширено и обухватило седам различитих укуса тјестенина спремних за јело. Инфекција листеријом је болест коју изазива бактерија Листериа моноцитогенес која се може ширити путем хране. Симптоми се крећу од благих симптома сличних грипу до тешких, животно угрожавајућих стања као што је менингитис.

Према Центрима за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), труднице, новорођенчад, старије особе и особе са ослабљеним имунолошким системом су у највећем ризику. Блажи симптоми укључују грозницу, болове у мишићима, главобољу, мучнину, повраћање и дијареју. Тешки симптоми могу укључивати укочен врат, конфузију, губитак равнотеже и нападе.

Тагови:

Америка

trovanje hranom

