АТВ сазнаје: Радови на путу Билећа-Требиње готови до краја новембра

АТВ

03.11.2025

15:34

АТВ сазнаје: Радови на путу Билећа-Требиње готови до краја новембра
Фото: АТВ

У мјесту Жудојевићи, на магистралном путу Билећа–Требиње, већ неколико дана врши се санација косине усјека.

Саобраћај се одвија једном траком у дужини од 300 метара, уз могуће обуставе до 15 минута, а возила се преусмјеравају на алтернативни пут.

Учитељица покренула буру

Занимљивости

Учитељица снимком покренула буру: Да ли је ОК да у овоме идем у школу?

Из Херцоговина путева за АТВ кажу да ће радови, уколико временски услови буду дозвољавали, бити завршени до краја новембра. Радове изводи фирма ИТЕЛ д.о.о.

Ово је једна од критичних тачака овога дијела магистралног пута на југу Српске, гдје су били чести одрони.

