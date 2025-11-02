Термоелектрана Угљевик ноћас изашла из погона

Извор:
ТЕ Угљевик је ноћас око 2 часа изашао из погона због штрајка рудара и недостаткса угља, потврђено је за АТВ.
Рудник Угљевик од петка је у штрајку, а како нам је речено, ако не почну достављати угаљ електрани, она ће стати са радом због недостатка угља, као што се и десило.
Такође, РИТЕ Гацко је и даље ван погона.
Подсјећамо, да су јавили да ће данас до 13 часова бити на мрежи, уколико не буде више проблема.
Ускоро опширније...
