"Ако ТЕ Угљевик и Гацко нису на мрежи, то нас дневно кошта око три милиона КМ"

Извор:

АТВ

01.11.2025

14:06

Коментари:

1
"Ако ТЕ Угљевик и Гацко нису на мрежи, то нас дневно кошта око три милиона КМ"
Фото: АТВ

Ако и ТЕ Угљевик, поред ТЕ Гацко, не буде на мрежи фалиће нам неких 10.000 мегават сати и када то помножите са 150 евра, колика је цијена енергије на тржишту, долазимо до цифре од око три милиона марака на дневном нивоу, рекао је за АТВ Иван Копривица, извршни директор за техничке послове ЕРС-а.

"То је огроман трошак за ЕРС. Тамо (ТЕ Угљевик) је синоћ дошло до ненајављеног штрајка рудара, нису ни ноћас радили и тренутно су преговори Управе са синдикатом како би се вратили производњи", каже Копривица.

Рите гацко

Економија

ТЕ Гацко испала из система, рудник Угљевик од синоћ у штрајку

Он каже да угља у тој ТЕ има до 18 часова.

"Они имају угља за данас до неких 18 часова, и уколико се радници не врате на посао ТЕ ће морати изаћи из погона и ми ћемо набављати замјенску енергију. Ниједног тренутка наш конзум неће доћи у питање и набавићемо енергију", каже он,

Извршни директор за техничке послове ЕРС-а је навео шта би могли да буду и разлози за штрајк рудара.

"Колико ја имам информације, они се боје за опстанак РиТЕ Угљевик, плаше се шта ће се дешавати са копом Угљевик 2, чекају одлуку Владе да се концесионо поље врати у власништво, односно да се угаљ из тога користи у ТЕ Угљевик. Колико ја имам информације упитана су и нека давања од Управе РиТЕ Угљевик. Могу само да кажем да ми као матично предузеће, све обавезе по уговору које имамо са ТЕ Угљевик, уредно извршавамо, а чак смо и у претплати од неких 20 милиона", каже Копривица.

rite gacko

Друштво

Скоко за АТВ: Квар на приступачном мјесту, повратак на мрежу вечерас или ујутру

Говорио је и о проблему који је настао јутрос у ТЕ Гацко.

"Јутрос је због пуцања цијеви у доњем дијелу котла у ТЕ Гацко они су морали изаћи из погона, али су два мјесеца радили стабилно и испоручивали систем за електро-енергетски систем Српске, па је били за очекивати овакав неки краћи застој, јер је електрана стара.

Проблем је у другој термоелектрани, то и нама ствара забринутост јер имам уговор о закупу капацитета у ТЕ Угљевик гдје се они обавезују да ће нам испоручити одређену количину електричне енергије и сваки пут када то не успију ми то морамо урадити на тржишту по вишим цијенама како би је испоручили нашем конзуму", каже Копривица.

Каже да је проблем и ХЕ Дубровник, гдје је извршен годишњи ремонт, а приликом синхронизације се појавио квар расхладног система агрегата, те је застој пролонгиран до 9. новембра.

RiTE Ugljevik

RiTE Gacko

Коментари (1)
